Washingtoni tisztviselőkkel is kapcsolatban állt a kémkedéssel vádolt orosz nő

Sokkal kiterjedtebb körben mozgott, mint ahogy eddig hitték.

A orosz érdekeket képviselő washingtoni think tank, a Center for the National Interest feljegyzéseire hivatkozva írta meg a Reuters, hogy a nemrég kémkedéssel vádolt orosz Maria Butina 2015-ben ott volt az amerikai központi bank, a Fed alelnökének, Stanley Fischernek és a pénzügyminisztérium helyettes államtitkárának, Nathan Sheetsnek a találkozóin.

Butina 2015 áprilisában Alexander Torshin oldalán utazott az USA-ba, aki akkor az Orosz Központi Bank elnökhelyettese volt. Butina mint Torshin tolmácsa vehetett részt a találkozókon, ahol az Obama elnöksége alatt működő orosz-amerikai gazdasági kapcsolatokról ment az ötletelés.

Ezek a találkozók is bizonyítják, hogy az orosz nőnek szándékában állt amerikai politikai vezetők köreibe férkőzni.

Marija Butinát egy hete vették őrizetbe az amerikai hatóságok, a bírósági iratok szerint Butina legalább egy alkalommal szexet ajánlott valakinek, hogy pozíciót kaphasson egy különleges érdekeket képviselő szervezetnél.

A Reuters által megtekintett iratokban az áll, hogy a Center for the National Interest szervezte Torshin találkozóit. Továbbá kiderül belőlük, hogy a washingtoni think tank vezetője 2016 februárjában Moszkvában találkozott Putyinnal, két hónappal később pedig a Mayflower Hotelben tartott rendezvényükön tiszteletét tette Trump és az orosz nagykövet, Szergej Kiszljak.