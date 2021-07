A baloldal szerint az is gazdag, akinek a fizetése az átlagjövedelmet sem éri el. Ezért nagyon sokan és sokat vesztenének azzal, ha elvennék az adókedvezményeket és emelkedne a személyi jövedelemadó.

Ezt ne hagyja ki! Világosan kiderült: a pénzünkre fáj a baloldal foga

Karácsony Gergely gazdasági programja hemzseg az adóemelésektől. A kormányfői posztra törő főpolgármester szerint azok fizetnek majd többet, akik vagyonosok. Ez lényegében megegyezik azzal a baloldali szöveggel, amely így szól: „Fizessenek a gazdagok!” Ezzel a szlogennel tartott beszédet Rákosi Mátyás 1947-ben, de ezzel kampányolt egészen a bukásáig Botka László szegedi polgármester is, aki egy ­ideig a baloldal miniszterelnök-jelöltjeként futott a 2018-as választások előtt. Mindebből adódik egy roppant fontos kérdés: kik a gazdagok? – teszi fel a kérdést a Magyar Nemzet.

A baloldali pártok szinte mindegyike elmondta: úgy tartják, hogy az Orbán-kormány családi adókedvezmény-rendszere a jómódúaknak segít. A kedvezményeket azok tudják igénybe venni, akiknek van adózott jövedelmük. Tehát a rendszer támogatja a munkavállalást. Orbán Viktor 2010-ben azt ígérte, hogy tíz év alatt egymillió új állás létrejöttét segíti elő a kormány. Ez lényegében megvalósult, ahogy a munkanélküliség is történelmi mélypontra esett. Azaz: ezeknek a céloknak az eléréséhez hozzájárultak a családokat támogató adókedvezmények is. Miután adott esetben a lehetőség a járulékok terhére is igénybe vehető, ezért az is jól jár, akinek alacsonyabb a jövedelme. A számok nyelvére lefordítva mindez azt jelenti, hogy már bruttó háromszázezer forintos fizetés esetén maximálisan elérhetők a kedvezmények.

A baloldal logikája szerint aki ennyit keres, már jómódúnak számít. Magyarországon bruttó 440 ezer forint az átlagkereset, ami 2010-ben még csak 202 ezer forint volt.

Karácsony Gergelyék igazságtalannak tartják az egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót is, ezért több kulcsot vezetnének be. A rendszer azonban nem igazságtalan, mert aki többet keres, arányaiban így is többet adózik, ráadásul ösztönöz arra, hogy többletmunkával és képzéssel jobban fizető munkához jusson az ember. Ha a magasabb bért magasabb adó terhelné, akkor lényegében egy jelentős bérsávban nem lenne érdemes előre lépni. Az egykulcsos adó olyannyira nem igazságtalan, hogy az elmúlt tíz évben a szegénység kockázatának kitett személyek aránya 31,5 százalékról 17,7 százalékra csökkent, ami a 21 százalékos uniós átlag alatt van. A foglalkoztatás jelentős bővülése és a dinamikus bérnövekedés ezt az eredményt hozta.

Ha többkulcsos lenne a személyi jövedelemadó, akkor sokaknak duplájára, de akár még magasabbra emelkedne az adója. Miután a baloldal már bruttó háromszázezer forint esetében is jómódúaknak tartja az embereket, ezért valójában a 2010 óta anyagilag erősödő, bérből és fizetésből élő középosztályt sarcolná meg. A középosztály azonban nagyon fontos fogaskereke a belső gazdaság motorjának. Minél többen dolgoznak minél magasabb fizetésért úgy, hogy a pénzüket nem veszi el az állam, annál nagyobb a fogyasztás, az emberek tudnak vásárolni, szolgáltatásokat igénybe venni és egyre magasabb életszínvonalon élhetnek. Ezzel az egész gazdaság jól jár. A baloldal programja ezt a fejlődést törné ketté, és az ország a munkaalapú társadalom irányából letérne a segélyalapú társadalom felé. Ez a 2010 előtti világot jelenti, amikor nagyon kevesen dolgoztak, magas volt a munkanélküliség, kevesen fizettek sok adót, míg a költségvetési hiány az egekben volt.

Az Orbán-kormány viszont nem úgy akarta az államot több adóbevételhez juttatni, hogy növelte a munkavállalók közterhét. Ellenkezőleg, a cél az lett, hogy többen fizessenek kevesebbet.

A másik oldalról pedig arra figyelt, hogy fehérítse a gazdaságot, legyen hatékonyabb az adók beszedése. Ha kisebb a teher, akkor nem éri meg trükközni sem, ezért nyíltak meg kedvező adózási formák a kisvállalkozások előtt is. A cégek társasági adója is alacsony, ez pedig a termelő beruházásokat hozza Magyarországra, míg a kormány olyan megállapodást is elért, hogy a szociális hozzájárulási adó csökkentéséért cserébe a vállalatok emeljék a munkavállalóik bérét. A baloldal szerint azonban a társasági adó is túl alacsony, ezért azt is növelnék. Mindez azt jelenti, hogy az Orbán-kormány évek óta sikeres és eredményes gazdaságpolitikáját fenekestől felforgatnák.