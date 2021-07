Veszélyes lehet a méhlegelő

Komoly kockázatot rejtenek magukban a budapesti méhlegelők, mivel a jelenleg is tapasztalható hőhullám idején a kiszáradt és gazos területeken akár egy autóból kidobott cigarettacsikk is tüzet okozhat. Ilyen például a kaszálatlan Gellérthegy oldala, valamint a Tabán is, ahol könnyen futótűz alakulhat ki a méteresre nőtt növényzet miatt. A rendkívül meleg időjárás miatt péntek estig hőségriadó van érvényben az egész országban.

Ezt ne hagyja ki! Észrevétlenül érzéketlenítenék a fiatal generációkat Karácsony Gergely kiszáradt, kaszálatlan és emiatt rendkívül veszélyes méhlegelőire lehet figyelmes az, aki a Gellérthegy vagy a Tabán környékén jár, mivel a területen könnyen futótűz lehet a kiszáradt növényzet miatt. „Számtalanszor felhívtuk Karácsony Gergely figyelmét arra, hogy szerintünk hogyan is kellene kinéznie egy valódi méhlegelőnek” – mondta a Magyar Nemzetnek Láng Zsolt annak kapcsán, hogy az említett helyeken készített képek tanúsága szerint a méhlegelők hamar kiszáradtak a kánikulában, sőt tűzveszélyesek is lehetnek, amelynek következtében veszélyeztetettek a környező fák is. A fővárosi közgyűlés fideszes frakciójának vezetője közölte: egy igazi méhlegelő nem azt jelenti, hogy „nem kaszálom le a gazt, hagyom parlagon, rendezetlenül a zöldfelületet”. „Meg lehet nézni, hogy más országok nagyvárosaiban ez hogyan van. Mi is hoztunk erre számtalan példát, amelyek köszönőviszonyban sincsenek Karácsony méhlegelőivel” – jelezte a politikus, aki úgy látja, a méhlegelőnek nevezett területek valójában rendkívül elhanyagolt, gazdátlan és kaszálatlan részei Budapestnek. „Elkeserítő, hogy a fővárosban számtalan frekventált helyen találkozhatunk velük. Arról nem is beszélve, hogy ez így nemcsak tűzveszélyes, hanem a gazos területek egyáltalán nem kedveznek a méheknek, de az allergiások annál jobban szenvednek tőle” – kommentálta Láng Zsolt. A politikus aggodalma nem alaptalan, mivel a katasztrófavédelem korábban arról tájékoztatott, hogy a hőség miatt száraz növényzet a legkisebb figyelmetlenségtől is könnyen hatalmas tüzet okozhat a szabadban, ezért a dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikket a járműből, mert az út menti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területére – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Hőségriadót akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ország felében jelenleg is tűzgyújtási tilalom van, az ott lévő erdőkben és kétszáz méteres körzetükben még a kijelölt helyeken sem szabad tüzet gyújtani. Emlékezetes, hogy a fővárosi méhlegelők témája akkor jelent meg a köztudatban, amikor felháborodott lakosok értetlenkedtek különböző internetes platformokon, hogy elgazosodott Budapest. A lakosság számos kerületből jelezte, hogy elmaradt a tavaszi fűkaszálás, ezért több helyen derékig ér a gaz. A fővárosi vezetés úgy orvosolta a problémát, hogy kaszálás helyett méhlegelővé nyilvánítottak több tucat területet, és táblákat helyeztek el azzal a felirattal: „Nem gaz, méhlegelő.” A gyakorlat nem számít példa nélkülinek, mivel Karácsony Gergely még zuglói polgármesterként találta fel a ritkább fűkaszálásra való trükköt, amit átültetett a budapesti városházára, és elindította a Vadvirágos Budapest programot.