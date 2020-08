Veres András: Szent István nem stratégiai okból választotta a kereszténységet

Szent István alakjában nem elválasztható egymástól a szent és az államalapító, népének nemcsak királya, hanem prófétája is akart lenni – mondta a püspök.

Szent István király nem stratégiai okból választotta a kereszténységet, hanem mert „hitből élő ember volt” – mondta Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában csütörtökön.

Veres András szerint a mai kor embere hajlamos Istvánt nagy stratégának látni, aki tudta, hogy a keresztény Európa népei között a magyarság csak a kereszténység felvételével tud érvényesülni. Ez azonban „álnok állítás”, hiszen Szent István nemcsak fiához írt intelmeiben, hanem számos tettével is bizonyította hitét.

Hangsúlyozta: Szent István alakjában nem elválasztható egymástól a szent és az államalapító. Népének nemcsak királya, hanem prófétája is akart lenni, ezért alapított templomokat és szerzetesközösségeket, ezért igyekezett hitének megfelelően élni. Ugyanakkor felmérte azt is, hogy a keresztény hit biztos alapja lehet nemcsak az ember személyes életének, hanem a közösségeknek, a nemzetnek is – tette hozzá az MKPK elnöke.

Veres András kitért arra is: a politikai hatalmat sokszor zavarta, hogy a Szent István-i örökségnek vannak követői, akik elkötelezetten a keresztény értékrend szerint akarnak élni. „Ez szembe megy azokkal a neoliberális véleményekkel is, amelyek a keresztény értékrendet, a hazafiságot próbálják háttérbe szorítani” – mondta.

Szent István ünnepe „hazánkat, nemzeti öntudatunkat meghatározó erő”, ezért „nagyon fájdalmas, hogy vannak ma is olyan politikusok, akik politikai befolyásukat nem a nemzet érdekében, hanem annak ellenében próbálják érvényesíteni”. „Aki nem érzi, hogy a hazájáért kell küzdenie, az egészen biztosan Szent Istvánt és örökségét, a keresztény hitet próbálja háttérbe szorítani, ha lehet, eltiporni” – fogalmazott Veres András.