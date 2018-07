Ungár Péter: szerencsétlen mondat volt, nagyon restellem

Etikai vizsgálat indult Ungár Péter ellen az LMP-ben egy kiszivárgott videón elhangzott kijelentése miatt, miszerint nem volt jogosult aláírni Ron Werber kampánytanácsadói szerződését.

Nagyon zavarja Ungár Pétert, hogy az LMP elleni hadjáratban felhasználják azt a videót, amelyen beismeri, szándékosan írta alá jogosulatlanul a Ron Werberrel kötött szerződést – írja a magyarhirlap.hu az ügyről készített összefoglalójában. „Az a nagyon szerencsétlen és hülye mondat egy belső LMP-s kampányértékelő fórumon hangzott el. Nagyon restellem az egészet, és nem is akarok mentegetőzni, de azt tudni kell, hogy bármi hangzik is el a videón, valójában nem jártam el jogszerűtlenül, és ezt maga Werber úr is elismerte az általa indított perben” – mondta az LMP-s Ungár Péter a nyilvánosságra került felvételen elhangzott kijelentéseire utalva a 7300.hu-nak adott interjúban.

A videón, amely a választások után tartott megbeszélésen készült, Ungár Péter arról beszél, hogy szándékosan írta alá pártja Ron Werber kampánytanácsadóval kötött szerződését úgy, hogy tudta, nincs erre jogosultsága. Ungár indoklása szerint azért tette, hogy a szerződés jogilag ne kötelezze a pártot semmire. Ez a bírósági perben valószínűleg nagyon jól fog jönni az LMP-nek – tette hozzá mosolyogva. A felvételen jól látszik, hogy a mellette ülő Szél Bernadett társelnök is jót derült az elhangzottakon, bár később egy interjúban már kevésbé vidáman nyilatkozott az esetről, hangsúlyozva, hogy Ungárnak felhatalmazása volt az elnökségtől a szerződés aláírására, így az mindenképpen érvényes.

Ismert, az LMP és a korábban az MSZP negatív kampányait levezénylő izraeli kampányguru közt jogvita van a tanácsadói szerződés teljesítésével kapcsolatban, ugyanis Werber szerint az LMP vezetői szabotálták a kampányt, félévi tiszteletdíjjal és egyéb költségekkel tartoznak neki több mint tízmillió forint értékben. Az LMP vitatja ezt, mondván, hogy Werber egy hónappal a választások előtt otthagyta őket, de az azt megelőző két hónapban sem végzett érdemi munkát. Kiábrándító volt hallani és látni ezt a videót, de nem lepett meg – reagált Werber az elhangzottakra. Az ügy a bíróság előtt van, a felek egyelőre a peren kívüli megegyezést tervezik.

Ungár Péter az interjúban arról is beszél, a pártban vizsgálat indult az ügyében, de ha nem indult volna, ő maga kezdeményezné. Erre korábban is volt már példa, amikor etikai eljárást kért maga ellen, miután kiderült, a Momentum nyári táborában részegen több fesztiválozót is zaklatott, egyiküknek háromszor kellett kizavarnia sátrából a politikust. Az ügyet végül etikai vétségnek nevezték, de nem lett semmilyen következménye.

Ungár hangsúlyozta azt is, az zavarja igazán, hogy a „hülye mondatot” az LMP elleni hadjárat részeként használják fel, pedig ő mondta. A videót, valamint a Werber és az LMP közti konfliktusról szóló hírt is a Magyar Narancs jelentette meg, és a magyarhirlap.hu több LMP-s forrása is jelezte, hogy a pártból kilépett Hadházy Ákost sejtik a „médiahadjárat” mögött.