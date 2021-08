Újabb transznemű mesehős a láthatáron

A Muppet Babies sorozat Gonzo karakteréről derül ki az egyik epizódban, hogy transznemű – írja a V4NA hírügynökség.

A sorozat egyik jelenetében Gonzo arról beszél, hogy ő is hercegnő ruhát szeretne felvenni. A többiek azonban azt mondják, a fiúk hercegek, a lányok lehetnek hercegnők.

Ekkor lép a színre a Tündérkeresztapa, aki hercegnő ruhát varázsol Gonzóra, aki így Gonzorella-ként érkezik a bálba.

Tom Warburton a Muppet Babies ügyvezető producere elárulta, hogy sokszor gondoltak már arra, hogy Gonzot szoknyában mutassák be, mivel állításuk szerint a karakter személyisége ezt lehetővé teszi.

„Kezdettől fogva akartunk egy olyan epizódot csinálni, ahol Gonzo szoknyában jelenik meg. A szerkesztő és a társproducer azonban tovább akartak menni, és az ötletük alapján készült el a végleges Hamupipőke történet, amiben Gonzo csodálatos volt” – tette hozzá Warbortun.

Gonzo a bálban elmondja barátainak, hogy mindenki arra számított, hogy a megszokott módon fog felöltözni. „Nem akarom, hogy velem foglalkozzatok, viszont nem akarom továbbra is úgy folytatni a dolgokat, ahogy eddig, önmagam akarok lenni”- fogalmazott, miután coming outolt a barátainak.

In my eyes, the Muppets represent the ability to be accepting and loving of others, even if they may be a little different. To embrace those who others may shun.

I’m glad to see that philosophy is still going strong. pic.twitter.com/9mnKBdCsIT

— Muppet History (@HistoryMuppet) July 24, 2021