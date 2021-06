Törvénysértőn kezdik Karácsonyék a fővárosi közműcégek összevonását

Ugyanazt a személyt, Mészáros Jánost alkalmazza a főváros két közműcége is vezérigazgató-helyettesként. Karácsony korábban azt ígérte, hogy költségcsökkentési céllal, a berlini Staatwerke mintájára összevonják a fővárosi közműszolgáltatókat, az összeolvasztás megszervezésében is részt vevő Mészáros János ugyanakkor a Főtávtól és az FKF Zrt.-től is fizetést kap.

Ezt ne hagyja ki! Így él vissza hatalmával Karácsony Gergely és a baloldali polgármesterek többsége Ismét kiderült, hogy Karácsony Gergely főpolgármester korábbi választási ígéretei nem sokat érnek. A fővárosi vezetésért kampányoló baloldali politikus azt ígérte a választóknak, hogy egy közös fővárosi közműszolgáltató létrehozásával csökkenti majd ezeknek a vállalatoknak a költségeit – emlékeztet a Magyar Nemzet. Ugyanakkor Karácsony megválasztása óta nemhogy csökkent volna, de emelkedett – például – a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. bértömege: miközben munkatársakat bocsátottak el, az idei első negyedévben csaknem 350 millió forinttal többet fordítottak bérkifizetésekre, mint a Tarlós István főpolgármesteri ciklusának végét jelentő 2019. harmadik negyedévben. Azt nem tudni, vajon látszatintézkedésnek szánta-e a főváros, hogy a Budapesti Távhőszolgáltató (Főtáv) és az FKF hasonló posztjára is ugyanazt a személyt nevezte ki, de azt erősen titkolják, hogy a Főtávnál gazdasági vezérigazgató-helyettesként és az FKF Zrt.-nél stratégiai vezérigazgató-helyettesként is dolgozó Mészáros János mennyi pénzt keres összesen a két pozíció betöltésével. Bár az FKF-nál az „üvegzsebtörvénynek” megfelelően közlik, hogy az egykori elműs controlling igazgató 1,3 millió forintos havi bérezés fejében, továbbá az éves bér legfeljebb negyven százalékáig adható prémiumért, valamint évi 513 ezer forintos cafeteriajuttatásért dolgozik, a Főtáv weboldalán csak a tavalyi adatok találhatók meg, amelyekből az derül ki, hogy a korábban is ott dolgozó másik vezérigazgató-helyettes, Orbán Tibor díjazása szintén havi 1,3 millió forint plusz évi 500 ezer forint értékű cafeteria. Az ügy tisztázása érdekében hétfőn a Magyar Nemzet kérdésekkel fordult a két közműszolgáltatót tulajdonló Fővárosi Önkormányzathoz, azután érdeklődtek, hogy: Mészáros János, az FKF Zrt.-nél feltüntetett 1,3 millió forintos havi bérezése mellett milyen bérjellegű és béren kívüli juttatásokban részesül a Főtáv Zrt.-nél végzett munkája ellentételezéseként?

Mészáros János mindkét céghez történő kinevezése nem ütközik-e a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

Ki javasolta és ki engedélyezte Mészáros János vezetői kinevezését mindkét posztra?

Ha a kinevezés veszélyhelyzeti időszakban történt, akkor azt Karácsony Gergely főpolgármester hagyta-e jóvá?

Miért nem szerepel a Főtáv Zrt. honlapján szereplő különös közzétételi lista elemei között Mészáros János díjazása? A kérdésekre mindmáig nem kaptak választ. Ugyanakkor a lapnak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elmondta, hogy a fent idézett törvény szerint egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. Így ha Mészáros János mindkét közműcégnél díjazásban részesül, az sérti a törvényi rendelkezést, mivel az FKF Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese és a Főtáv Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese vezető állású munkavállalónak minősül. Bár a tulajdonos, a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat nem válaszolt, az sem lehetne mentség a kettős foglalkoztatásra, ha Mészáros a Főtávnál nem venne fel fizetést, mivel a munka törvénykönyve szerint a munkáltató köteles a munkavállalónak munkabért fizetni. Sőt: a jogi szakértő arra is rámutatott, hogy már az is önmagában törvénysértő, hogy a Főtáv honlapján a cég vezetői között egyértelműen megnevezik Mészáros Jánost, a vezetői béreket felsoroló különös közzétételi listán viszont nem tüntetik fel a gazdasági vezérigazgató-helyettes bérezését.