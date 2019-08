Tornádó tombolt Luxemburg délnyugati részén (videó)

Hét ember megsérült, egy súlyosan, amikor pénteken tornádó csapott le Luxemburg délnyugati részén – közölték a hatóságok.

A viharos forgószél, amelynek sebessége elérte az óránkénti 128 kilométert, megrongálta többtucatnyi ház tetőzetét.

Major damage after the big #tornado in Luxembourg yesterday, August 9th. Report: Meteo tras os montes pic.twitter.com/69zQNEIVN1

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 9, 2019