Tálibok elfoglalták a legfontosabb átkelőhelyet Tádzsikisztán felé

A radikális iszlamista tálibok elfoglalták Afganisztán legfontosabb határátkelőhelyét Tádzsikisztánba – jelentette be Haliddín Hakmi, Kunduz tartományi tanácsának tagja kedden az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozva.

Arról számolt be, hogy az iszlamisták hétfőn este lerohanták a határellenőrző pontokat, Sir Hán Bandart és a város kikötőjét is. A hadsereg egyik tisztje szerint az afgán katonák feladták az állásaikat, és néhányan közülük átkeltek Tádzsikisztánba a határon. A kormány ellen harcoló tálibok a külföldi csapatok kivonásával párhuzamosan több helyen is előrenyomultak, különösen az ország északi felében.

Az iszlamisták hétfőn körülvették a stratégiailag fontos, északi Kunduz tartomány azonos nevű székhelyét. Sir Hán Bandar mintegy 50 kilométerre található Kunduztól.

– Mudzsahedjeink teljességgel átvették az ellenőrzést Sir Hán Bandar felett és a Tádzsikisztánba vezető kunduzi határátkelőhelyek felett – ismertette Zabihullah Mudzsahid tálib szóvivő szintén az AFP-nek nyilatkozva.

Deborah Lyons, az ENSZ afganisztáni különmegbízottja szerint a tálibok egy sor offenzívát indítottak az ország északi részén.

Afganisztánnak 34 tartománya és mintegy négyszáz körzete van. Lyons szerint

legalább 50 körzet már a kormányellenes lázadók kezére került.

Lyons egyben felszólította az ENSZ Biztonsági Tanácsát (BT), tegyen meg mindent azért, hogy a konfliktus szereplői ismét tárgyalóasztalhoz üljenek.

– A konfliktus afganisztáni elmérgesedése bizonytalanságot jelent több távoli és közeli országnak is

– fogalmazott a különmegbízott.

Az afgán biztonsági erők egyik névtelenséget kérő tisztségviselője szerint a kormányerők nem adják fel azokat a területeket, amelyek a tálibok kezére kerültek. Mint mondta, a hadsereg taktikai megfontolásokból vonul vissza az említett térségekből, hogy óvja erőforrásait. Jelenleg Farjáb, Balh és Kunduz tartományok székhelyei körül zajlanak harcok.

Az afgán hatóságok szerint civilek is fegyvert ragadtak, hogy a kormányerők oldalán felvegyék a harcot a szélsőségesekkel.

Az észak-afganisztáni Balh tartomány székhelyén, Mazari-Sarifban például a különböző pártok és politikai személyiségek nagyjából kétezer hívüket mozgósították a város védelmére. Fauszia Hamidi, Balh tartományi tanácsának tagja a dpa német hírügynökségnek arról számolt be, hogy hétfőn több körzetet is elfoglaltak a tálibok. Rövid időre megközelítették a nyugati városkaput is a tálib lázadók, ami 15 kilométerre található a Marmal katonai támaszponttól, ahonnan

még nem vonták ki a német Bundeswehr katonáit.

Hozzátette, hogy a bázist egyelőre nem fenyegeti veszély.

A helyi sajtó szerint Tahár és Bágdesz tartományokban is csatlakoztak civilek a kormányerőkhöz. A nemrég hivatalba lépett Biszmilláh Mohammadi védelmi miniszter vasárnap felszólította a lakosságot a biztonsági erők támogatására. Mint mondta, a kormány minden ehhez szükséges eszközzel el fogja látni az önkénteseket.