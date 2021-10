Szövetség a Közjóért: európai-szintű konzervatív együttműködést jelentett be az Alapjogokért Központ

A Szövetséget azért hívták életre, hogy azért az Európáért küzdjön, mely „civilizációnk nagyságát adta”.

Varsói és budapesti székhellyel, szuverenista konzervatív erők összefogásával jött létre a Szövetség a Közjóért (Alliance for the Common Good – ACG) ma a magyar fővárosban – írja a Mandiner.hu. Az alapító lengyel és magyar résztvevők mellett, a szövetséghez csatlakozó olasz, cseh és szlovák partnerek is jelen voltak azon a sajtótájékoztatón, melyen Karolina Pawlowska, a lengyel Ordo Iuris jogi intézet egyik vezetője, a most megalakuló szervezet elnöke, valamint Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója, egyben a szövetség alelnöke is felszólaltak.

Azért hívtuk életre a Szövetséget, hogy azért az Európáért küzdjön, mely civilizációnk nagyságát adta”

– mondta a sajtótájékoztatón Szánthó Miklós. A Központ igazgatója szerint küzdelemről kell beszélnünk, „hiszen újra az ideológiai hidegháború korát éljük”, az „Isten, haza, család” gondolatisága átfogó támadás alatt áll. Rámutatott: globalista-föderalista és szuverenista-lokalista erők állnak szemben egymással – és miközben mi itt Közép-Európában legyőztük a marxizmust, addig annak egy megújított változata győzelemre jutott Nyugaton”.

Ez vezet a baloldal identitáspolitikai őrületéhez, de ahhoz is, hogy a nyugati, névleg még kereszténydemokrata erők először feladták minden elvüket a hatalomért, majd magát a hatalmat is elvesztették. Ez viszont azt is jelenti, hogy ami az igazi Európából megmaradt, az itt van Közép-Európában. Ennek megőrzéséért fog síkra szállni az ACG is.

„Európa különböző részeiből érkező szervezetek egyetlen célból gyűltek össze ma Budapesten – hogy közös koalíciót hozzanak létre az igazi értékek, a szuverenitás, az emberi jogok, a véleménynyilvánítás szabadsága és a tudományos szabadság védelmében” – mondta Pawlowska, az újonnan alapított szervezet elnöke. Kitért arra is, hogy az ACG határozottan ellenzi az emberi jogok relativizálását és felhasználását az emberiség ellen.

Nem elég egyedül cselekedni – ahhoz, hogy valamit valóban megváltoztassunk, együtt kell cselekednünk.

Mától a hangunk sokkal erősebb lesz. Kezdeményezésünk nyitott az új tagok előtt” – buzdított csatlakozásra Pawlowska.

A sajtótájékoztató végén a ACG tagszervezetei, így Tymoteusz Zych, az Ordo Iuris alelnöke, Kovács István, a Központ stratégiai igazgatója, Patrik Daniska, a szlovák Emberjogi- és Családpolitikai Intézet vezetője, Francesco Giubilei, a Nazione Futura olasz think-tank elnöke és Jan Gregor, a cseh Szövetség a Családért szervezet alelnöke egy kerekasztal-beszélgetésen részletezték: a szövetség nem csak tudományos, szellemi téren, konferenciák, kutatások szervezésével lesz jelen, de gyakorlati, politikai síkon is tenni fog a józan ész védelme érdekében.