Szombattól Budapesten is enyhítenek a korlátozásokon

Péntek éjféltől (azaz szombat 0 órától) ugyanazok a járványügyi szabályok lesznek érvényesek a fővárosra nézve, mint a vidéki megyékre.

A Világgazdaság úgy tudja, a pünkösdi hétvégétől ismét látogathatók lesznek például a sportesemények, valamint megnyithatnak a mozik is – a kötelező távolságtartást azonban továbbra is be kell majd tartani.