Szolgálati lakással csábítják a pedagógusokat

Újabb milliárdokkal támogatja a kormány a közfeladatot ellátó személyek lakhatását. A lehetőséggel egyre több pedagógus él, mivel a fenyegető szakemberhiány kivédése érdekében sok településen szolgálati lakás felkínálásával teszik vonzóbbá a tanári, óvónői állásajánlatokat.

A szolgálati lakásprogramban kiutalt ingatlanok jelentős részét pedagógusok kapták 2019-ben és 2020-ban – értesült a Magyar Nemzet. A Miniszterelnökségi Sajtóirodától kapott tájékoztatás szerint az ötezer fő és az alatti állandó lakosságszámmal rendelkező kistelepülések közfeladatot ellátó személyeinek lakhatását támogatja a program. A kiírás százszázalékos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok felújítását, átalakítását, bővítését, funkcióváltását és rendelkezésre bocsátását segíti. Minderre tavaly 1,8 milliárd forintot, ebben az évben kétmilliárdot fordított a kormány.

„Azon települések pályázhatnak, ahol háziorvos, házi gyermekorvos, jegyző, fogorvos, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, pedagógus, kulturális munkakörben foglalkoztatott személy, óvodapedagógus, védőnő, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő vagy körzeti megbízott számára biztosítanak szolgálati lakást” – közölte a lappal a Miniszterelnökség, kiemelve: 2019-ben 93 pályázat kapott támogatást, ebből 35 ingatlant iskolai és óvodai pedagógusok részére igényelt az önkormányzat, az idei 111 győztes pályázat révén pedig 47 pedagógusnak lesz lehetősége szolgálati lakáshoz jutni.

A közigazgatási állásportálon egyébként jelenleg csaknem háromezer pedagógusállást hirdetnek, és bár a Nemzeti Pedagógus Kar előrejelzései szerint a nyugdíjba vonulók számát még néhány évig fedezik az új belépők, körülbelül öt éven belül súlyos szakemberhiány léphet fel. A tanártársadalom korfája folyamatos elöregedést mutat, ezért szükség van a lakásprogramhoz hasonló motivációs eszközökre, hogy biztosítani tudják az utánpótlást.

Horváth Péter, az NPK elnöke egy, a szervezet honlapján elérhető szakmai anyagban arról számol be, hogy 2008 és 2018 között jelentősen visszaesett a 30 év alatti, valamint a 30–39 éves korcsoportba tartozó nevelők létszáma. Nagymértékben emelkedett viszont az ötvenesek és a 60 év ­felettiek aránya. Összességében elmondható, hogy a 40 év alattiak aránya a középiskolákban mindössze 20 százalék körüli, az általános iskolákban ennél picit magasabb, 24 százalékos.

A mintegy 170 ezres összlétszámból tízezren vannak 30 alatt, 32 ezer fő tartozik a harmincasok közé, a negyvenesek már 53 ezren vannak, az ötvenes éveiket csaknem 58 ezren tapossák, közel 16 ezren pedig már a 60. születésnapjukat is betöltötték.

Ami az új belépőket illeti: a 2­020-as pedagógus I. minősítésre 2930-an jelentkeztek, ennyi pályakezdő csatlakozik az idén. Bár a járvány miatt az idei felvételin visszaestek a jelentkezési létszámok, 2010 óta csaknem harminc százalékkal nőtt a pedagóguspályára felvételizők száma. Ehhez nemcsak a tanári életpálya részeként megítélt béremelések, hanem a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj is hozzájárul, amelyre már több mint 3,6 milliárd forintot költött el a kormány. A szemeszterenként 125, 250 vagy 375 ezer forintos támogatásra most ősszel újabb 600 hallgató nyújtott be kérelmet. Legnagyobb szükség informatika-, matematika-, biológia-, fizika- és kémiatanárra, valamint testnevelőre van.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár korábban arra is felhívta a lap figyelmét, hogy a diplomamentő program révén csaknem tízezer pedagógus-oklevelet adtak át nyelvvizsga nélkül az elmúlt hónapokban, vagyis nemcsak a pályakezdők közül, hanem a más szakmában elhelyezkedettek köréből is számítanak új belépőkre.