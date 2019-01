Szijjártó Péter: veszélyt jelent az ENSZ migrációs csomagja

Magyarország a jövőben sem fog beengedni egyetlen illegális migránst sem Magyarországra.

Az ENSZ globális migrációs csomagja újabb jelentős migrációs hullámok elindulásához fog vezetni – jelentette ki az MTI-nek telefonon nyilatkozva a Liechtensteinben tárgyaló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden.

A politikus szerint a dokumentumban minden benne van, ami ehhez szükséges, és semmi olyan, ami a migráció megállítását segítené elő.

„Ez a csomag kizárólag a migránsok érdekeit tartja szem előtt, és nem foglalkozik azoknak az embereknek az érdekeivel, akik biztonságban és nyugodt körülmények között szeretnének élni a saját hazájukban”

– hangsúlyozta a miniszter.

Szijjártó Péter leszögezte: az, hogy az ENSZ Közgyűlésében végül is 40 ország nem szavazta meg a migrációs csomagot, világosan mutatja, hogy hiteltelenek és elfogadhatatlanok azok a törekvések, amelyek arra irányulnak, hogy a migrációs csomag hivatkozási alappá váljon.

A miniszter beszámolt arról, hogy hosszas tárgyalást folytatott Vaduzban liechtensteini kollégájával, Aurelia Frickkel, és hangsúlyos szerepet kapott a napirenden a migráció kérdése. A tárcavezető kifejtette, hogy Liechtensteinben is parlamenti vitát tartottak az ENSZ globális migrációs csomagjáról, a törvényhozás komoly aggodalmainak adott hangot, aminek nyomán az előterjesztést eredetileg támogató vaduzi kormány végül az ENSZ Közgyűlésében mégsem szavazta meg a megállapodást, hanem tartózkodott.

„Elmondtam, hogy

Magyarország a jövőben sem fog beengedni egyetlen illegális migránst sem Magyarországra, a határvédelemre nemzetbiztonsági kérdésként tekintünk, a határainkat őrizni fogjuk, amit kizárólagos nemzeti hatáskörnek tekintünk”

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A migrációs csomagra vonatkozó tárgyalásokból az Egyesült Államok már az elején kilépett. Magyarország ugyan a szöveg elkészültéig végig részt vett a tárgyalásokban, de miután minden javaslatát elutasították, jelezte, hogy az elfogadási folyamatban már nem vesz részt, és semmilyen módon nem tekinti magára kötelezőnek a csomag egyetlen pontját sem.

Az ENSZ globális migrációs csomagja az első globális nemzetközi megállapodás a kérdésről, de nem kötelező érvényű. Hivatalos neve Marrákesi egyezmény a migrációról. A marokkói városban tavaly decemberben jóváhagyott megállapodás fő célja, hogy felszámolja és legálissá tegye a gyakran veszélyes és illegális népmozgást a határokon át, amely az embercsempészek révén világszerte „iparággá” vált, de közben lehetőséget ad a gazdasági lehetőségeket kereső embereknek.

A külgazdaságért is felelős miniszter arra is kitért, hogy az adópolitikáról is szó esett, mert a liechtensteini gazdaságpolitika is alacsony adókra épül. Kiemelte, hogy

egyetértettek abban, hogy azok az országok tudnak alacsony adókat kivetni, amelyek fegyelmezett gazdálkodást folytatnak. Egyetértettek abban is, hogy az alacsony adók versenyképességi előnyt jelentenek, és a nemzeti szuverenitás része, hogy minden ország maga dönthessen adópolitikájáról és az adók mértékéről.

„Ezért ellenzünk minden olyan törekvést, amely harmonizálná az adókulcsokat Európában, mert az mind Liechtensteinben, mind Magyarországon adóemeléshez vezetne, ezt pedig egyik kormány sem akarja” – mutatott rá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

