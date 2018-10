Szijjártó: megállapodásra kell jutni Londonnal a Brexit feltételeiről

Fájdalommal tudatjuk, hogy DUDVAI GYULÁNÉ Cseh Etelka a Megyei Bíróság nyugdíjasa október 3-án, 91 éves korában elhunyt. Szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.

„A csend beszél tovább, helyettem Ő mondja el, a csend beszél tovább, helyettem Ő énekel. Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet, elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat... Akkor is hallod a hangomat, hogyha fáj, hogyha nem szabad, mindig itt vagy, és ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet.” Emlékezzünk együtt KOCSIS ANTAL halálának 5. évfordulójára. Szerető Családja.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik SZAPPANOS ANTAL temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család.

"Olyan csend van nélküled, hogy szinte hallani amit utoljára akartál mondani!" (Váci Mihály) Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAKOS JÓZSEF volt MÁV dolgozó kecskeméti lakos, 88 éves korában, 2018. október 12-én elhunyt. Temetése 2018. október 18-án, 11.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Szerettünkért gyászmisét tartunk 2018. október 18-án, reggel 7.00 órakor a kecskeméti Piaristák templomában. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NAGY JÓZSEF nyárlőrinci lakos, 79 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. október 19-én, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Szentcsalád Plébánián (Irinyi u. 62.). Szerettünkért szentmisét tartunk a búcsúztatás napján a kecskeméti Piarista templomban 18.30 órakor. A gyászoló család.

"Még most is látom az arcod, még most is hallom a hangod. Fognám a kezed, de nem lehet, mert a sír eltemet." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy SZELEI KÁROLY LAJOS életének 58. évében súlyos betegségben csendesen elhunyt. Utolsó útjára 2018. október 19-én, 15.00 órakor kísérjük a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.

Ezúton köszönjük meg a lajosmizsei Idősek Otthona dolgozóinak BOJTOS ANDRÁSNÉ Szűcs Éva gondozásában nyújtott fáradhatatlan munkájukat. A gyászoló család.

"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy BOJTOS ANDRÁSNÉ Szűcs Éva kecskeméti lakos, életének 83. évében 2018. október 6-án elhunyt. Temetése 2018. október 19-én, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A gyászoló család.

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BARNA JÓZSEFNÉ Csábi Piroska kecskeméti lakos, 83 éves korában, 2018. október 8-án, hosszantartó türelemmel viselt betegségben csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. október 19-én, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek és mély fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család.

"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében." Fájó szívvel tudatjuk, hogy MONIK RUDOLF kecskeméti lakos, életének 77. évében elhunyt. Búcsúztatása 2018. október 19-én, 14.30 órakor lesz a széchenyivárosi Szentcsalád Plébánián. Minden külön értesítés helyett. Kegyeletüket kérjük egy szál fehér virággal róják le. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IVICZ LÁSZLÓNÉ Szabó Ilona tiszakécskei lakos, 83 éves korában elhunyt. Temetése 2018. október 18-án, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.

"Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen. Drága lelked nyugodjon békében." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS MIHÁLYNÉ Szőke Ilona kecskeméti lakos, 90 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. október 18-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMON PÁL Volán volt dolgozója lakiteleki (volt kecskeméti) lakos, 84 éves korában visszaadta lelkét a Teremtőjének. Hamvasztás utáni temetése 2018. október 18-án, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.

"Elmentél Tőlünk, el sem búcsúztál, Távozásod, míg élünk örökké fáj. Hiányod elviselni nehéz, Örökre megtart szívünkben az emlékezés. Mert elfelejteni csak azt nem lehet, Aki szeretve volt és Ő is szeretett. Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel emlékezünk ECKERT TIBOR (Giga) halálának 1. évfordulóján. Szeretteid.

"Csak az idő múlik Feledni nem lehet, Szívemben örök fájdalom és szeretet." BÍRÓ LÁSZLÓ méhész és gépjárművezető oktató halálának 1. évfordulójára. Szerető Párja.

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Dr. HALÁSZ KÁROLY a Zöldségtermesztési Kutatóintézet volt munkatársa kecskeméti lakos, 82 éves korában elhunyt. Temetése 2018. október 18-án, 13.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.

"Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz nekünk szerető szíveddel, de egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég. S bennünk él egy arc, végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk és nem feledünk téged." TÓTH SÁNDOR halálának 3. évfordulójára. Szerető családja.

"Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." E. KOVÁCS KÁROLY halálának 20. évfordulójára. Szerető családja.

"Csak az idő múlik, feledni nem lehet. Szívünk örökké őrzi emlékedet." BARTA ERIKA halálának 5. évfordulójára. Szerető családja.

"Ki mindig fáradott, most pihenni tér, földi jóságáért várja az égi bér." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy ADÁCSI IMRE kecskeméti lakos, 87 éves korában, 2018. október 7-én békességben az Úrhoz költözött. Hamvasztása utáni búcsúztatása 2018. október 16-án, kedden 14.00 órakor lesz a széchenyivárosi Szentcsalád Plébánián. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek, gyászunkban osztoznak. A gyászoló család.