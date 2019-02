Szijjártó: Magyarország erején felül teljesít a béke érdekében

A külügyi tárcavezető amerikai megbeszéléseinek fő témája a biztonságpolitikai együttműködés volt.

Magyarország részvételével erején felül teljesít a béke, biztonság és stabilitás megtartására tett nemzetközi törekvésekben – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán telefonon az MTI-nek.

A tárcavezető washingtoni tárgyalásairól beszámolva kifejtette: a megbeszélések fő témája a biztonságpolitikai együttműködés.

Találkozik John Boltonnal, az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadójával, Wess Mitchell-lel, az amerikai külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős államtitkárával, valamint részt vesz az Iszlám Állam terrorszervezet elleni globális koalíció külügyminiszteri ülésén, amelyet Mike Pompeo amerikai külügyminiszter hívott össze.

Kiemelte: Magyarország részvételével erején felül teljesít a nemzetközi béke, biztonság és stabilitás megtartására tett nemzetközi törekvésekben, hiszen már ezer magyar katona szolgál különböző nemzetközi missziókban, amelyek a globális terrorellenes küzdelmet, egyes térségek stabilitásának megteremtését, valamint több helyen a béke fenntartását célozzák.

Szijjártó Péter közölte: az egyik legjelentősebb magyar katonai szerepvállalás a részvétel az Iszlám Állam elleni koalícióban. Magyarország mindig is támogatta az Egyesült Államok törekvéseit a terrorellenes küzdelem vonatkozásában, és „nemcsak szavakban voltunk ott, hanem valóban tettekkel is” – fogalmazott.

Kifejtette: Magyarország a kezdetektől részese az Iszlám Állam elleni globális koalíciónak, a magyar parlament felhatalmazása alapján 200 katonából álló magyar kontingens vesz részt a koalíció munkájában. A magyar katonák alapvetően csapatkísérési, kiképzési és tanácsadói feladatokat látnak el – tette hozzá.

A külügyminiszter úgy látja, a koalíció eddig sikereket ért el, ugyanakkor az a tény, hogy az Iszlám Állam a korábban elfoglalt területeinek 98 százalékról visszaszorult, nem a harcok végét jelenti, hanem azt, hogy új kihívással kell szembesülni.

A terrorszervezet taktikát váltott, és ez ellen határozottan kell fellépnie a nemzetközi közösségnek – mutatott rá.

Mint mondta, az elmúlt években 42 ezer idegen terrorista zsoldos ment Afrikába és a Közel-Keletre, hogy harcoljon az Iszlám Állam kötelékében, közülük ötezren Nyugat-Európából érkeztek. A terrorszervezetnek most az a célja, hogy őket visszaküldjék Európába, és „ezt nekünk meg kell akadályoznunk”, ezért a szigorú határvédelemnek talán még soha nem látott jelentősége lesz az elkövetkező időben – magyarázta.

Úgy vélte, az Iszlám Állam elleni koalíciónak mostantól erre is koncentrálnia kell.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország ebből kiveszi a részét, és ahogy eddig, úgy ezután is védi a határt, nem teszi lehetővé, hogy azt bárki illegálisan átlépje, és segít a nyugat-balkáni országoknak is, hogy megvédhessék a határaikat.

Kiemelte: Magyarország mindig is megbízható szövetségese volt az Egyesült Államoknak a biztonságpolitika területén, és ezt Washington értékeli is. Magyarország a jövőben is megbízható partner lesz a globális terrorellenes törekvések tekintetében – jelentette ki a külügyminiszter.