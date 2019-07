Százmilliós segélyt ajánl a Boeing az áldozatok hozzátartozóinak

A chicagói székhelyű óriásvállalat közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy az összeggel – amelyet éveken keresztül, több részletben folyósítanak majd – az áldozatok családtagjainak és az érintett közösségeknek kívánnak segíteni. Az összegeket részben a napi kiadások enyhítésére, részben az érintett közösségek gazdasági fejlesztésére szánják.

„Mi, a Boeingnál végtelenül sajnáljuk a két balesetben tragikusan elveszített életeket, és ez a veszteség az elkövetkező években is elnehezíti szívünket és elménket”

– fogalmazott közleményében Dennis Muilenburg, a repülőgépgyár elnök-vezérigazgatója. További részleteket azonban nem közölt a felajánlott segélyekről.

A Boeing ellen jelenleg több mint egytucatnyi per van folyamatban a két baleset miatt.

Az indonéziai Lion Air légitársaság repülőgépével tavaly októberben az indonéz partoknál lezuhant utasok családtagjai közvetítő révén próbáltak megegyezni, és amerikai sajtójelentések szerint írásban meg is egyeztek a kártérítésről. Az Ethiopian Airlines idén márciusban Addisz-Abeba közelében lezuhant utasainak családtagjai szintén perelnek.

Az eddigi vizsgálatok azt állapították meg, hogy a Boeing két, 737 MAX 8 típusú gépének szerencsétlenségét a repülőgép emelkedési szögét szabályozó szoftver hibája okozta, amelyről a vállalat vezetőinek is tudniuk kellett, hiszen – mint kiderült – a hibát több pilóta is jelezte. Ugyanakkor felmerült a pilóták továbbképzésének elégtelensége, valamint az amerikai szövetségi légügyi hivatal (FAA) felelőssége is, mivel a vizsgálatok szerint a hivatal nem kellő gondossággal folytatta le a géptípus repülési engedélyének kiadását szolgáló eljárást.