Soros embere 2019-ben megmondta, hogy mit csináljon a Jobbik

A Soros-egyetemet és a Gyurcsány-kormány személyügyi központját vezető Teplán István megjelenése a Jobbikban megmagyarázza a párt teljes baloldali fordulatát, a nemzeti kérdésekben tett teljes hátraarcát. Teplán fő kapcsolattartója a korábban zsidólistázó, mostanra unióellenesből föderalistává avanzsált Gyöngyösi Márton lett, akinek karrierje a pártban azóta is töretlen.

Különösen pikáns, hogy Soros tiszttartója és a Jobbik közötti kapcsolat tavaly augusztusban Marcaliban, a szocialisták néhai erős embere, Sucman Tamás nevelt fiának az éttermében lépett szintet – írja a Magyar Nemzet.

Ahogy azt az írás előző részében bemutatták, Teplán István, aki a Soros-egyetemet és a Gyurcsány-kormány személyügyi központját is vezette, 2017-től jelent meg a Jobbik környékén. Addig azonban, míg ő mondhatta meg egy jobbikos rendezvényen, hogy mit tegyen a párt, még jó pár konfliktus és kilépés szegélyezte az útját.

Emlékezetes, hogy 2017-ben a Jobbik a bérunióval kampányolt. Az ezzel foglalkozó novemberi brüsszeli konferenciájukon már nem más, mint Teplán István volt a moderátor. Ez akkoriban arra utalt, hogy a Jobbik látványos ideológiai fordulatokat produkáló, unióellenesből föderalistává avanzsált politikusa, Gyöngyösi Márton lehet Teplán fő kapcsolattartója.

A hálózat emberei

Miután 2018 szeptemberében a Jobbik nem mondott nemet a Magyarország-ellenes Sargentini-jelentésre, a zuglói szervezet feloszlatta magát. Indoklásukban már Teplán tevékenysége is megjelent, mint a kilépés egyik oka. 2018 októberében aztán a Jobbik vezetésének szintjén is eszkalálódott a Teplán személyével kapcsolatos vita, Szabó Gábor Dúró Dórát vádolta meg azzal, hogy ő hozta be az értelmiségi holdudvarba mint „értékes embert”, mire Dúró azzal válaszolt, hogy „sajnálom, hogy Szabó Gábor Jobbik-pártigazgató hazugságával belerángat ebbe az ügybe. Kepli Lajos szervezte be, és már Vona Gábor is ismerte, Kepli Vonára hivatkozva továbbította nekem mint az oktatási bizottság elnökének pártfeladatként, hogy találkozzak vele.”

2018. október 8-án Volner János alelnök egy fotót mutatott be, ami a Jobbik kongresszusán készült. Teplán István „elit helyen, közvetlenül mögöttetek ül, Gyöngyösi Márton külügyes kollégáival”

– írta a tegnapi lapszám 3. oldalán ismét leközölt fotó kapcsán a Jobbikból éppen akkoriban eltávolított Volner.

A politikus később azt is elmondta, az említett brüsszeli konferencián Teplánnal együtt három a Soros-hálózat részét képező ember vett részt, köztük Meszerics Tamás, aki egy kiszivárgott lista alapján Sorosék „megbízható szövetségese” volt LMP-s EP-képviselőként. Teplán később bevallotta, hogy a meghívások jó részéért ő felelt.

Vona Gábor barátai

Még ugyanezen a napon a visszavonult Vona Gábor sietve megszólalt, és egyértelműen Teplán mellé állt a vitában, mikor exelnökként nyilatkozott a pártoldalnak, az Alfahírnek: „Én csak jókat tudok róla mondani. Istvánban egy művelt, nagyon jó lelkű, tisztességes embert ismertem meg. Ma is tartom vele a kapcsolatot, a barátomnak tekinthetem.” Teplán néhány nappal később szintén megszólalt az Alfahírnek, és Vona szavaira úgy válaszolt: „Eez nagyon megtisztelő, és én is csak ugyanezt tudom mondani Gáborról és Marciról is (Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnökhelyettese – a szerk.).”

Volnernek tehát távoznia kellett a Jobbikból, Teplán és becézgetett szövetségese, Gyöngyösi azonban egyre erősödött az egyre gyengülő támogatottságú Jobbikban.

A 2019-es európai parlamenti választáson utóbbi maradt a párt egyetlen EP-képviselője, és ahogy arról az Origó múlt héten beszámolt, munkatársi köre egybeépült Teplán újdonsült alapítványáéval (Prosum Alapítvány). Ez az egyebekben nem túl aktív szervezet Brüsszelben bérelt egy irodát, ismeretlen forrásokból.

Pincében szabott irány

Teplán erősödése 2019 augusztusára lépett szintet. A Jobbikhoz közeli Bibó István Népfőiskola Alapítvány a pártvezetés részvételével „értelmiségi disputát” szervezett Marcaliban. A helyszínválasztás is szimbolikus volt, és a Jobbik balos fordulatát igazolta. A Magyar Nemzet helyi forrásai szerint ugyanis a rendezvényre a helyben „nagypinceként” emlegetett Forgách-pincében került sor, amit Suchman Tamás egykori főprivatizátor nevelt fia üzemeltet. A rendezvényen csak a pártsajtójuk vett részt.

Az N1 TV azonban – megvágva ugyan, de – közzétette Teplán felszólalását is. „Most én nem, nagyon óva intenék az identitáskéréstől, az ideológiagyártáshoz, az eredeti értékekhez való visszatéréshez (sic!), hogy inkább legyünk kevesen, de azok mindenben értsenek egyet. Már elég kevesen vagyunk szerintem, tovább nem kell csökkenteni a létszámot. És nem kell mindenben egyetérteni. Most én azt gondolom, nem annak van ideje, hogy valami, hogy megbeszéljük azt, hogy ki mit gondol a magyar történelmi sérelmekről vagy a 64 vármegyéről. […] Én amúgy is javasolnám ezt a jobboldal-baloldal, vörös-fekete-kék-zöld-barna színeknek az elfelejtését. Egy valódi néppártnak kéne létrejönnie, és főleg azért – és ez egy megint egy tézis vagy hipotézis –, mert szerintem csak egy néppárt képes arra, hogy ezt az egy nagy kormányzó párt és sok kicsi ellenzéki párt dichotómiát megszüntesse. És én tudom, hogy nem könnyű.” Teplán szerint egy ilyen néppárt nem lehet urbánus jellegű, bár ez hozzá közelebb állna.

Ha megnézzük a Jobbik mozgásait, imázsépítését azóta, szinte egyértelmű a vázolt elvárásoknak való megfelelés.

A Jobbik összefogott a baloldallal, néppártiságát hangoztatja – bár csak egy gyenge középpárt –, és valamiért visszatérően vidékpártiságát hangoztatja, bár vidéki hálózata leépült és egy sor polgármesterét elvesztette.

Jakab Péter pedig visszatérően a jobb-bal besorolás idejétmúltságát hangoztatta pártelnökként, megint csak a népre hivatkozva. Látszik: amit Teplán tegnap kimondott, azt mára a Jobbik megoldotta.