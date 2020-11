Soros bevett forgatókönyve szerint zajlanak az események Lengyelországban

Amit az elmúlt napokban Lengyelországban láttunk, az nem kevesebb, mint jól megszervezett kísérlet a lengyel társadalom megosztására. A lengyelországi események kísértetiesen hasonlítanak arra, ami Észak-Macedóniában történt néhány éve, és aminek romboló hatásaival a macedónoknak a mai napig együtt kell élnie.

„Amit az elmúlt napokban Lengyelországban láttunk, az nem kevesebb, mint kísérlet a lengyel társadalom megosztására, mégpedig nem csak ebben a kérdésben, hanem minden tekintetben. Ez csak a kezdete annak a nyomásnak, amely a lengyel társadalom és az állampolgárok közötti mély szakadékhoz vezet, és amelynek komoly következményei lesznek mind az államot, mind a lengyelek nemzeti érzelmeit tekintve. Nem azért mondom ezt, mert valamiféle Lengyelország-szakértő lennék, hanem tapasztalatból beszélek” – mondta el a V4NA hírügynökségnek Nenad Mircsevszki újságíró, a macedón Stop Operation Soros nevű szervezet korábbi tagja.

A Stop Operation Soros (SOS) szervezet 2017-ben civilek és újságírók együttműködésével jött létre Macedóniában annak érdekében, hogy rámutassanak, milyen külső erők befolyásolják a macedón belpolitikát, és milyen nagy szerepe volt az amerikai spekuláns hálózatának Macedónia felforgatásában. A szervezet vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldali – jelenleg is kormányzó – Macedón Szociáldemokrata Unió (SDSM) pártot 20 éven keresztül kizárólag Soros György támogatta, vagyis a milliárdos közvetlenül szólt bele a macedón belpolitikába.

Soros György egyébként a Nyílt Társadalom Alapítványán keresztül már 1992 óta jelen volt Macedóniában, jó viszonyt ápol Zoran Zaev miniszterelnökkel. Többször személyesen találkoztak és tárgyaltak.

De egy másik szervezeten, a European Stability Initiative (ESI) nevű think thanken keresztül is befolyásolták a macedón politikát.nA think thanknek irodái és finanszírozói is vannak szerte a világban: Berlinben, Bécsben, Brüsszelben és Isztambulban, de legfőbb támogatója a Soros Györgyhöz köthető Open Society Foundations. Az ESI vezetője, Soros György karmestere, Gerald Knaus pedig személyesen is jó viszonyt ápol a volt macedón külügyminiszterrel, jelenlegi miniszterelnök-helyettessel, Nikola Dimitrovval.

Macedóniának évtizedekig stabil jobboldali kormánya volt, 2014-ben is a jobboldali VMRO-DPMNE pártszövetség nyerte a választásokat, Nikola Gruevszki miniszterelnök negyedszerre alakíthatott kormányt. A baloldali ellenzék azonban nem nyugodott ebbe bele, és módszert kerestek a demokratikusan megválasztott kormány erőszakos eltávolítására. Zoran Zaev (az akkor még ellenzéki) SDSM vezetője a miniszterelnökre és más vezető kormánypárti politikusokra terhelő hanganyagokkal fenyegetőzött, majd nyilvánosságra is hozta azokat.

Ezek hatására tüntetések, ellentüntetések kezdődtek, amelyek fokozatosan politikai válsághoz vezettek.

A demonstrációk és zavargások miatt az Európai Bizottság Federica Mogherini, az Európai Unió akkori külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének közreműködésével egy különleges ügyészség felállítását javasolta a macedónoknak.

Négy évvel később a különleges ügyészség vezetője, Katica Jeneva súlyos korrupciós és vesztegetési botrányai miatt bíróság elé állt.

2017-ben a volt jobboldali miniszterelnök, Nikola Gruevszki úgy nyilatkozott Jeneváról, hogy ő is a Soros-gépezet egyik katonája, munkásságát pedig a VMRO-DPMNE és maga az ország ellen használta fel Soros György.

Éppen Katica Jeneva ügye kapcsán bizonyosodott be az is, hogy manipulálták azokat a hangfelvételeket, amelyeket Zoran Zaev a jobboldali Gruevszki-kormány megbuktatására használt fel 2015-ben. Erről a titkosszolgálat egyik vezetője nyilatkozott.

„Macedóniában 2015 és 2016 között zajlott a színes forradalom szélsőbaloldali NGO-csoportok szervezésében, amelyek közül sokat a Soros György által vezetett Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozott, de az Egyesült Államok nagykövetsége, az EU nagykövetsége, és egyes EU-tagállamok, például Hollandia és Svédország nagykövetsége is támogatta a demonstrációkat. A konzervatív, jobboldali macedón kormány megbuktatása volt a céljuk és a cél elérése érdekében a szervezők érzelmekre alapozó, megosztó kérdéseket kerestek a társadalom bomlasztására, az állampolgárok ideológiai vonalak mentén történő megosztására”

Kormányellenes tüntetések 2016 nyarán Észak-Macedóniában:

A Lengyelországban zajló tüntetéssorozat kapcsán megjegyezte, sok hasonlóságot lát az abortuszpárti demonstrációk és a macedón események között.

„Macedóniában is voltak egyházellenes tüntetések, az egyik legnagyobb tömegmegmozdulás egy, a háború után a kommunista rendszer által lerombolt templom újjáépítése ellen irányult. A baloldali pártok a mai napig sikeresen akadályozzák a templom újjáépítését. Nálunk nem támadták meg a templomokat, de határozott kísérletet tettek az újjáépítés ellehetetlenítésére, és a retorika alkalmas volt arra, hogy megosszák a társadalmat és kétfelé válasszák azt: konzervatív, a hagyományokhoz jobban kötődő állampolgárokra és olyan városi emberekre, akik nyilvánvalóan kevésbé vallásosak és kevésbé őrzik vallási és nemzeti identitásukat” – emlékeztetett Chilimanov.

Hozzátette, Macedóniában végül

„a baloldali pártok és NGO-csoportok az iszlám közösséggel – muzulmán hívőkkel, akik most a baloldali koalíciót támogatják – közösen tüntettek, és azt követelték, hogy ha például egy templomot újjáépítenek Szkopje főterén, akkor egy mecsetet is fel kell építeni. Az egyház és a hagyományos értékrend elleni támadás minden baloldali mozgalom közös vonása Európában.”

De nem csak az egyházat támadták Macedóniában. A színes forradalom és a baloldali mozgalmak a macedón nemzeti identitást is megtépázták, ezzel további feszültséget szítva a társadalomban, még jobban megosztva azt. „Macedóniában további csapást is mértek hagyományaink, nemzetünk, népünk létalapjára” – mondta el a V4NA-nak Cvetin Chilimanov.

„Ma Macedónia egy meggyalázott nemzet: nem áll jogunkban macedón népként meghatározni önmagunkat, a macedón nép által tisztelt macedón hőseinket pedig ránk kényszerített, a baloldali macedón kormány által aláírt kétoldalú szerződésekkel a szomszédos országoknak átengedték. A macedón hősöket más nemzetek történelmi hőseinek kiáltják ki, és nemzetünk egyértelműen fogyatkozik. Sokan arra kényszerülnek, hogy szerbnek, bolgárnak vallják magukat, de akadnak, akik a görögök felé húznak. Világos tehát, milyen mélyreható következménnyel járt a sikeresen végrehajtott színes forradalom egyetlen országban. Macedónia ma egy gyökértelen állam, amelynek nincsenek hagyományai, és a belső, etnikai hovatartozás mentén kialakuló szétesés szélén áll” – jelentette ki Chilimanov.

Nenad Mircsevszki pedig hozzátette: „Remélem, hogy a lengyel emberek továbbra is bölcsen és egységesen cselekednek, mert ez az egyetlen módja annak, hogy megőrizzék nemzeti érzelmeiket és büszkeségüket, azokat az értékeket, amelyekre évszázadokon át vigyáztak. Ne hagyják magukat bevonni egy olyan helyzetbe, amikor már túl késő lesz ahhoz, hogy ne járjanak úgy, ahogy mi itt, a Macedón Köztársaságban.”

