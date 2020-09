Rossz minőségű maszkokat foglalt le a vámhivatal

Hamis volt a védelmifokozat-jelzés húszezer arcmaszkon, még por ellen sem védtek.

A nemzetközi jelzések szerint a KN95 jelzésű, vagyis FFP2 védelmi fokozatot biztosító légzésvédelmi álarc és arcmaszk az, ami biztonságosan alkalmazható a koronavírus-fertőzés elleni védekezésre. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai szeptember 10-én egy rakomány vámkezelése során olyan védőfelszereléseket találtak, melyekre ez a felirat volt rányomtatva, de csak festési, háztartási munkavégzéshez használatos porvédő maszkok voltak – írja a Magyar Nemzet.

A koronavírus-járvány második hullámának megjelenése után várható volt, hogy újra felbukkannak a hamis, rossz minőségű egyéni védelmi felszerelések a piacon. A NAV ellenőrei ezért fokozottan figyelik az ilyen jellegű szállítmányokat, nemcsak a csempészárut, hanem a hivatalosan bejelentett importtermékeket is. Szeptember 10-én reggel egy Pest megyei vámraktárba érkezett be egy kamion, amelynek a fuvarlevelén húszezer, a megfelelő védekezésre ellátott jelzésű védőfelszerelés volt. A vámvizsgálat során az ellenőrök az arcmaszkok minőségét is megvizsgálták. Kiderült, az elegánsan becsomagolt arcmaszkok alkalmatlanok az egészségügyi védekezésre, azokra megtévesztő módon, utólag nyomták rá a védekezési fokozatot jelző hamis információkat.

Az egészségügyi védekezésre alkalmatlan szájmaszkokról a szállítmányt megrendelő vállalkozó sem tudott olyan igazolást adni, amellyel bizonyítani tudta volna, hogy azok megfelelnek az alapvető egészségügyi és járványbiztonsági feltételeknek. A hatóságok feltételezése szerint az importőr nagy valószínűséggel tudhatta, hogy az általa berendelt termék minősége rosszabb, mint amit a csomagoláson feltüntetett a gyártó. A NAV nyomozóinak felkérésére a szállítmányt a helyszínen megvizsgálták a fogyasztóvédelmi felügyelőség egészségügyi szakértői is. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szakvéleményének alapján a termék nem felelt meg a termékbiztonsági szabályoknak, így megtiltották azok forgalomba hozatalát, a NAV nyomozói lefoglalták az iratok szerint 17 millió forintot érő szállítmányt.

A NAV kommunikációs igazgatósága közleményében kijelentette, a továbbiakban is fokozott figyelmet fordítanak a járványveszély idején az engedély nélküli, silány minőségű egészségügyi termékek felderítésére és azok kereskedelemből való kizárására.

Borítókép: illusztráció