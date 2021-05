Rasszistának találta egy diák, hogy a fehérek nem térnek ki neki a járdán

Egyre jobban terjed a baloldali gondolkodás, aminek az egyik eredményeként az egyetemeken a diákok mindenféle dologra ráhúzzák a rasszizmus vádját. Manapság már olyan ártatlannak tűnő dolgokban is rasszizmus lakozik egyesek szerint, mint például a járdán sétálás vagy állás – írja a V4NA.

Erről a témáról a Northwestern Egyetem lapjában írt egy cikket Kenny Allen. A véleményrovat szerkesztője azt kifogásolta, hogy amikor először sétált a kampuszon, akkor sokszor kellett kikerülgetnie az embereket, akik nem álltak el az útjából. Ez frusztráló volt a fekete bőrű diáknak, ám a helyzetet először csak annak tudta be, hogy egy sokszínű egyetemről van szó, az emberek mindenfelől érkeznek, így biztos eltérő, hogy hogyan viselkednek a köztereken.

As an NU alum, I’m once again embarrassed and ashamed. Sidewalks are racist? When will NU pave over the campus so there are separate sidewalks for each race? I hope you will afford diversity and publish responses to this moron. @NorthwesternU @thedailynu https://t.co/wUuG37KBXd

