Ponyva alatt utaztatják az illegális bevándorlókat

Ausztria felé tartanak az élő rakománnyal az embercsempészek.

Az utóbbi napok tapasztalatai szerint taktikát váltottak az embercsempészek. Az sem zavarja őket, hogy a rendőrök nap mint nap lefülelnek bandákat, hogy nemcsak a határ vonala mellett, hanem az egész országban ellenőrzik a gyanús, embercsempészésre alkalmas járműveket, hogy napi átlagban közel száz illegális bevándorlót fordítanak vissza, vagy hogy az elfogott embercsempészeket azonnal letartóztatja a bíróság. Hiába nagy a kockázat, nagy a pénz is, háromszázezer forintot is elkérnek egy-egy migránstól, hogy megpróbálják Ausztriába csempészni – számol be a Magyar Nemzet.

Az embercsempészek új útvonala a magyar–ukrán, illetve a magyar–ukrán–román hármas határ. Az ukrán hatóságok nem ide összpontosítják a legnagyobb erőt, ezt eddig csak a cigarettacsempészek használták ki, most már az illegális migránsok sétáltatói – akik a zöld határon útbaigazítják, elindítják a határsértőket a magyar oldalon rájuk váró autó felé – is ezt az utat használják. Az utóbbi hetek nagy forgalma miatt az ukrán határrendészek is kezdenek jobban figyelni, június utolsó napján még az ő oldalukon sikerült feltartóztatni egy csoportot harminc méterre a magyar határtól. A három férfi nem tudott iratokat felmutatni, azt állították, hogy szír állampolgárok, akik egy orosz orvosi egyetemen tanultak, és egy ideje már orvosként is dolgoztak, ezért indultak útnak.

Az új csempésztaktika szerint ponyvás teherautókkal veszik fel utasaikat. Ezt a rendőrség bűnügyi felderítői is tudják már, ezért a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nemzetközi bűnözés elleni főosztály az ország keleti végeitől az osztrák határig tartó utakon összehangolt akciót rendelt el. Már július 2-án este megvolt az első fogás, 23 óra körül állítottak meg egy magyar járművet Győr külterületén. A magyar sofőr és társa tizenegy külföldit szállított a raktérben, a szírek nem tudták igazolni magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét. A két magyar férfit embercsempészés gyanújával hallgatták ki a rendőrök. Július 3-án hajnalban Hegyeshalom közelében egy Ausztriában bejegyzett kisteherautóban osztrák menekült iratokkal rendelkező sofőr 14 magát afgán állampolgárnak valló férfit fuvarozott. A csoport tagjai személyazonosságukat sem tudták igazolni, a rendőrök mindenkit elfogtak. A sofőrt őrizetbe vették. A rendőrség gyanúja szerint mind a két esetben a hármas határ közelében jutottak be az országba a határsértők.

Nem tudni, mire számítottak azok a román embercsempészek, akik július 2-án és 3-án hajnalban Csengersimánál, illetve Csanádpalotánál akartak belépni két ponyvás kisteherautóval. Az egyik rakterében 23, a jogszerű beutazáshoz szükséges útiokmányokkal nem rendelkező palesztin és szír migráns lapult, a másikban két szír család, a szülők és nyolc gyerek. Mivel a közös magyar–román határellenőrzés vonalán nem jutottak át, így velük szemben a román hatóságok járnak el, a két sofőrt embercsempészés miatt őrizetbe vették.