Orbán Viktor: Nem vagyunk birkák!

Jól sikerült ez a nyolc év, „jobban, mint ahogy vártuk” – értékelte a 2010 óta tartó kormányzást Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök azzal kezdte a beszédét, hogy mindig izgalommal készül erre a találkozóra. A gondolatokat és témákat tekintve a bőség zavarával küzd, de a fő probléma az idősíkok összessége.

„Ma még izgalomban tart, hogy 49 nap múlva itt a választás, és 30 éve alakult a Fidesz. Mindezeket kéne összehangolni”

– mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor elmondta, hogy nem neki kell dicsérnie magát, beszéljenek a tények. Mindezt a politikában nem lehet betartani. Elmondta, hogy az ellenzék igazságtalan dolgokat vág a fejükhöz, de kellő szerénységgel ki kell mondani, hogy ez a nyolc év jól sikerült, jobban, mint amennyire gondoltuk – írja a Magyar Idők az Origóra hivatkozva.

NEM VAGYUNK PÉNZÜGYILEG KISZOLGÁLTATVA

A kormányfő beszédében kiemelte, hogy sikerült 700 ezer új munkahelyet létrehozni, nyugdíjprémiumot fizethettek. Külön kiemelte, hogy mennyire pozitív volt Matolcsy György tevékenysége. Titokban reménykedtem, hogy tető alá hozunk egy olyan bérmegállapodást, amit mindenki vállalni tud, de ez is megtörtént. Nem gondoltam volna, hogy az agrárkamara ilyen gyorsan újjászervezi magát – mondta a kormányfő.

KULTÚRNÉP MARADT A MAGYAR

Orbán Viktor kiemelte, elvárás volt a részéről, hogy kiszabaduljanak az emberek a hitelcsapdából. Nem számított arra, hogy az életformánk ilyen nyolc év alatt regenerálódik, sportolóink száma több mint kétszeresére emelkedett – tette hozzá. Jó érzés látni, hogy a magyar nép minden gazdasági megrázkódtatás ellenére kultúrnép maradt – mondta Orbán Viktor.

„KÖZEL SEM ÉRTÜNK A MUNKÁNK VÉGÉRE”

Kihoztuk ebből a nyolc évből, amit emberi számítás szerint ki lehetett hozni. Ez a nyolc év nemcsak vállalható, hanem büszkének is lehet rá lenni – jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor szerint, aki azt mondja, hogy Magyarország elérte a céljait, az nem mond igazat. Magyarország jobban néz ki, mint nyolc évvel ezelőtt, de nem úgy néz ki, ahogyan szeretnénk – tette hozzá. Közel sem értünk a munkánk végére, még van bőven tennivaló – mondta a politikus.

MILLIÓK HISZNEK A MAGYAR MODELLBEN

Abban hiszek, hogy a családok tartják meg gerinc módjára az országot, ezért a gyermekvállalást támogatni kell – mondta Orbán Viktor. Ha mindezt megtesszük, akkor nemcsak kevesebben leszünk a Kárpát-medencében, hanem többen. Meg kell őriznünk a függetlenségünket és a szabadságunkat. Ez a magyar modell, aminek része a kemény munkának a becsülete – tette hozzá. A magyar modell nem azért működik, mert az ország vezetői hisznek benne, hanem magyarok milliói – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor kiemelte: az elmúlt nyolc év legnagyobb eredménye, hogy egyre többen hisznek a magyar modellben. Köszönettel tartozunk a magyar vállalkozóknak és munkavállalóknak, valamint a magyar fiataloknak – tette hozzá. Nagy eredménynek nevezte a házasságkötések számának a növekedését, valamint a születések számának bővülését. Ma már nem vagyunk pénzügyileg kiszolgáltatva senkinek – tette hozzá – olvasható az Origo tudósításában.

NEM SZABAD AZ ORSZÁGOT A INTERNACIONALISTÁK KEZÉBE ADNI

A miniszterelnök kiemelte, hogy nemzeti kézben van a közművek és a bankrendszer jelentős része, valamint a hazai médiumok jelentős része is. A függetlenségünk most megvan, de azt időről időre meg kell védeni. Nem szabad az országot a internacionalisták kezébe adni – tette hozzá.

„NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ ”

A magyar politikában mi biztosítjuk a folyamatosságot és a tapasztalatot, 16 évet voltunk ellenzékben és 12 évet kormányon – összegezte Orbán Viktor a Fidesz teljesítményét. Most minden együtt van, tapasztalat és bátorság, valamint nemzetközi tekintély és emelkedő pályán lévő ország – tette hozzá. A kormányfő szerint a haza persze tele van túlcsorduló érzelmekkel, de a haza egy szívbéli horgony. A hazafiak inkább elismerést érdemelnek, hogy kivetik ezt horgonyt – tette hozzá. Nekünk Magyarország az első – mondta a kormányfő.

SÜLLYESZTŐBEN A POLITIKAI KORREKTSÉG

A kormányfő szerint a Fidesz-KDNP többek között annak köszönheti a sikerét, hogy süllyesztőbe került a politikai korrektség. A szájkosarat visszaküldtük Brüsszelnek a pórázt pedig az IMF-nek – tette hozzá. Budapesten a világos beszéd a legfontosabb.

Orbán Viktor elmondta, hogy mindenki tudja, hogy a Fidesz nem beszél a levegőbe, keményen dolgozunk, és általában teljesítjük, amit vállaltunk. Nem dolgom más pártokkal foglalkozni, de ez aligha kerülhető el. Nem hiszek a szememnek, amikor nézem a többi párt állapotát. Nem tudom, hogyan tudnak bizalmat kérni ezek az erők. Az egyik baloldali párt idegenlégióst igazolt, aki kivezetheti az MSZP-t a parlamentből. A másik baloldali párt visszavedlik egy virtigli kommunista párttá – mondta Orbán Viktor.

ENNÉL AZ ELLENZÉKNÉL TÖBBET ÉRDEMEL AZ ORSZÁG

Egy másik párt azt mondja, hogy lehet más. A legabszurdabb, hogy egy nemzeti párt azzal áll elő, hogy az iszlám az emberiség utolsó reménye – mondta Orbán. Ez a mai magyar valóság, ilyenek a kormányzásra jelentkezők. Magyarország ennél többet érdemel – mondta a kormányfő.

78 SZÁZALÉK MEGŐRIZNÉ A KERESZTÉNY KULTÚRÁT

Mi azok vagyunk, akik azt gondolják, hogy Európa utolsó reménysége a kereszténység – mondta Orbán Viktor. Magyarországon az emberek 78 százaléka azt szeretné, ha megőriznénk keresztény kultúránkat és hagyományainkat.

EGYRE NAGYOBB TERE VAN AZ ISZLAMIZÁCIÓNAK

Orbán Viktor rátért a migrációs válságra, és kijelentette, hogy Nyugat-Európában egyre nagyobb teret hódít az iszlamizáció. Egyetértés van abban is, hogy Afrika olyan erőt képvisel, ami mindent felülmúl majd, tízszer annyi fiatalja lesz Afrikának, mint Európának 2050-re. A fő kérdés, hogy Kínához és Indiához hasonlóan sikerül-e az afrikai országoknak felemelkedniük. Ha nem lesznek sikeresek ezek az országok, akkor óriási nyomás nehezedik majd Európára.

NYUGAT-EURÓPA BEVÁNDORLÓÖVEZETTÉ VÁLT

A legrosszabb rémálmaink válhatnak valóra – mondta a kormányfő azzal kapcsolatban, hogyan változik meg Európa demográfiai képe. A legnagyobb vita Nyugat és Közép-Európa között, hogy elkanyarodott egymástól a két térség alapvetése – mondta a politikus.

Míg Nyugaton bevándorlóországgá váltak a korábbi nagyhatalmak, a városok fokozatosan iszlamizálódnak – mondta a kormányfő. Bármi is volt a kiváltó ok, a nyugati országok kevert népességű országokká váltak.

Mindez azt jelenti, hogy az iszlám nemcsak délről, hanem nyugatról is kopogtatni fog Közép-Európa ajtaján – tudósított az Origo.

A VESZÉLY NYUGATRÓL FENYEGET

Orbán Viktor közölte, mi stabilan állunk a lábunkon, a legnagyobb áradatot is meg tudnánk állítani. A helyzet az, hogy a veszély Nyugatról fenyeget, mindent a brüsszeli, berlini és párizsi politikusok hozzák a fejünkre – tette hozzá. Azt akarják, hogy fogadjunk be migránsokat és váljunk kevert népességű országgá. Mi azokkal a nyugati politikusokkal vagyunk szolidárisak, akik meg akarják őrizni a keresztény alapokat.

NEM REMÉNYTELEN A KÜZDELEM

A harcot, amit vívunk, nem tartjuk reménytelennek. A V4 országok szilárdak, Ausztria most fordul hazafias-keresztény irányba, és várva-várjuk az olasz választási eredményeket – mondta Orbán Viktor. Forza Itália – tette hozzá. A kormányfő ezek után felsorolta azoknak a politikusoknak a nevét, akiknek beletört a foga Magyarországba: Matteo Renzi, Martin Schulz, Christian Kern és Werner Faymann.

NEM VAGYUNK BIRKÁK

Vannak, akik a globalista elittől kapott zsoldjukat nem akarják elveszíteni – mondta a kormányfő. Mi, magyarok a migránsokkal összevetve képzettebbek vagyunk – tette hozzá. Kiemelte, hogy már évekkel ezelőtt meg akarták teremteni a Soros-féle embertípust, az ő nézőpontjukból a migránsok lényegesen jobb alapanyagot jelentenek, mint a magyarok – tette hozzá. Nem vagyunk birkák, akik csendesen álldogálva várják, hogy beteljesedjen a végzete -írja az Origo.

JOGI ESZKÖZÖKKEL A MIGRÁCIÓ ELLEN

A kormányfő kijelentette, hogy jogi eszközökkel lépnek fel a migrációval szemben, és a nemzetközi arénában is harcolni fognak a migráció ellen. Orbán Viktor kijelentette, hogy nem fogadják el a kötelező kvótát. Az ENSZ migrációs tervezetéről azt mondta, hogy a javaslat bevándorláspárti, de ennek ellenére Magyarország a tárgyalóasztalnál marad és megpróbálja megváltoztatni a dokumentumot.

SIKERREL IS JÁRHATUNK

Orbán Viktor elmondta: érti, hogy az ENSZ tagjainak 80 százaléka migránsokat kibocsátó ország, de ez nem jelenti azt, hogy a szervezetet ennek alapján kellene átalakítani. Úgy látja, hogy azoknak az embereknek kellene lebontania a kerítésüket, akik az effajta javaslatokat megfogalmazzák. Soros György szervezetei nemcsak Brüsszelben, hanem New Yorkban is erős pozíciókkal is rendelkeznek. Az üzletember nemcsak velünk, hanem Trump elnökkel és Izraellel is összeütközésbe került. Ha lesz elég szövetségesünk, sikerrel is járhatunk.

„POLITIKAI ELLENFELEINK REMÉNYTELEN HELYZETBEN VANNAK”

A kampány befogta a valóság száját, politikai ellenfeleink reménytelen helyzetben vannak, mivel nem álltak mellénk a legfontosabb időkben. Kihátráltak a kerítésépítésből, letagadták a kötelező kvótát és a Soros-tervet. A reménytelenség gyűlöletet szül – tette hozzá. A választás nekünk ünnep, őrizzük meg a derünket – mondta a kormányfő. 50 nap múlva mindenki megérkezik, kalandra fel, hajrá magyarok – zárta beszédét a kormányfő.

