Orbán Viktor: nem a háborút nyertük meg, hanem csak egy csatát – HALLGASSA MEG!

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút.

Orbán Viktor miniszterelnök a beszélgetés elején arról beszélt, hogy a siker kulcsa bennünk van, hiszen a járvány első hullámával szemben győzelmet arattunk, de csak egy szakaszgyőzelmet arattunk – idézi a miniszterelnök szavait az Origo.

A kormányfő szerint okos döntést kell hozni, hogy hol fogunk nyaralni, ezért idén inkább a Balatont kell választani a tenger helyett. Ellen kell állni annak a nyomásnak, hogy ellenőrizetlenül engedjünk be embereket az ország területére.

Orbán Viktor kifejtette, hogy visszaáll a korábbi rend a külföldiekre, így csak egy korridoron keresztül közlekedhetnek Magyarországon. A kormány ne nyaralgasson, hanem figyeljen – tette hozzá.

A migráció felerősödése ne erősítse az egészségügyi veszélyhelyzetet – mondta a kormányfő. A határvédelem egészségügyi védelem most, az embercsempészek aktivitása is megnőtt.

Közép-Európában megegedhetetlen, hogy a hatalom elengedje a rendőrök kezét, és ez nem is fog megtörténni, sem most, sem a jövőben – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor kifejtette, hogy a tranzitónák esetében a bezárás volt az egyetlen út, és aki most be akar jutni Magyarországra, annak a szomszédos országok nagykövetségén kell beadni a kérelmet. Szólt arról is, hogy pozitív döntéssel senkit nem akar kecsegetetni. Orbán Viktor szólt arról is, hogy Bécsben és Stuttgartban zavargások és bandaháborúk voltak, így ha Magyarország békét akar, akkor fel kell lépni a migráció ellen.

Orbán Viktor kifejtette, hogy a korábbi választások és nemzeti konzultációk is megerősítették a kormányzati migrációs álláspontot. A mostani nemzeti konzultáció inkább a járvány és a gazdaság körül forog.

A miniszterelnök elmondta, hogy több uniós ország komoly gondban van, bár ezt sokan nem hiszik el itthon. Nagyon komoly államadóssági gondok vannak egyes országokban, ezek az országok nem versenyképesek – tette hozzá.

Aki adós, és nem versenyképes, az kiszolgáltatottá teszi magát. Sokan azt hiszik, hogy nyugaton jobban mennek a dolgok, de ez nem így van – egészítette ki.

Orbán Viktor elmondta, hogy Közép-Európa gazdaságai pénzügyileg rendezettek. A mostani uniós segélycsomag az egy általunk nyújtott segítség a délieknek – tette hozzá.

Most mi fogunk segítséget nyújtani a déli tagállamoknak. A teljes közép-európai térség helyzete megváltozott – tette hozzá. Egy baj van, hogy szegényebbek vagyunk, mint a nyugatiak, de erről a kommunisták tehetnek – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor közölte, hogy mi készen állunk, hogy segítséget nyújtsunk, de balekok nem akarunk lenni. Erkölcsileg is vállalható megállapodás kell, de most késhegyig menő viták vannak Brüsszellel.

Szólt arról is, hogy a pénteken elfogadandó magyar költségvetés stabil alapokon áll. Bár most harcolnunk kell, és a második csatát kell megnyernünk. Most a munkahelyvédelmi csatát vívjuk – tette hozzá.

Nehéz év a 2020-as, de nemcsak fény van az alagút végén, de megerősödve kerülhetünk ki ebből a helyzetből – mondta a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, ha észnél vagyunk a határvédelemnél, akkor megelőzhető a vírus felfutása.

A kormányfő arról is beszélt, hogy nem tudja, hogy mit csinál a baloldal. Az elmúlt harminc év mélypontja volt a baloldali kamuvideó – mondta Orbán Viktor.

Nem értem, mit csinálnak, amikor baj van, akkor oda kell álli az ország mellé. A kormányfő szerint a félelemre appellálva próbál politikai hasznot elérni az ellenzék. Azt pedig végépp nem értem, miért kell kilopni a postaládákból a nemzeti konzultációt – tette hozzá.

Orbán Viktor elmondta, hogy nem az a dolga, hogy megértse a baloldalt. Egy hagyományos baloldal támogatja a béremelést és a nyugdíjasokat, ezzel szemben a valóságban, amikor hatalmon voltak, akkor elvették tőlük a pénzt. Ez egy nemzeti kormány, és ebben a baloldali gondolatok is benne vannak – fejtette ki a kormányfő. Hagyományosan baloldali értékek is megjelennek a mostani kormányban, ezért nagyon nehéz pozíciót fogni a kabinettel szemben – mondta a kormányfő. Rengeteg lépést lehetne támogatni, de a baloldal nem ezt teszi.

Orbán Viktor kifejtette, hogy a második világháború végén a Németországtól nyugatra lévő országok triumfáltak, míg ma Németország a legerősebb, és Közép-Európa erősödik.

Lehet szeretni minket, vagy nem szeretni a németeket és minket, de sikerült ezeknek az országoknak szinte a semmibből az élre törnie.

Egy európai gazdaság részeként akarunk sikeresek lenni. Brüsszelnek hagynia kellene, hogy a nemzetállamok összefogásának a korszaka jöjjön el, és ne birodalomépítő lépésekkel próbálkozzon.

Ha fair elbánást kapunk, akkor meglesz az együttműködés a németekkel, de a migrációs ügyben biztosan nem lesz megállapodás – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy mi nem hiszünk a párhuzamos társadalmak békés egymás mellett élésében. Mi nem is akarjuk, hogy legyenek nálunk migránsok – tette hozzá.

Magyarország nem akart sem gyarmat lenni, sem gyarmatosítani, így mi hiszünk abban, hogy Magyarország a magyaroké.

