Orbán Viktor: minden járványt komolyan kell venni (hallgassa meg!)

Egy operatív törzs jött létre a koronavírussal kapcsolatban, hogy minden eshetőségre felkészüljön Magyarország – többek közt erről beszélt a miniszterelnök a közrádióban.

A kormányfő a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt arról is, hogy a röszkei áttörés megmutatta, továbbra is a határvédelem és a migráció megfékezése az egyik legfontosabb feladat. Ezeken kívül szóba került a gyöngyöspatai kártérítések ügye és a börtönbiznisz is.

Orbán Viktor a koronavírussal kapcsolatban azt mondta, az egész világ egy nagy falu és ennek következménye, hogy ami az egyik végében történik, az hamar átér a másik felére – írja az Origo.

„Minden járványt komolyan kell venni, nem szabad elbagatelizálni a dolgot”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

„Most nincs baj, de lehet” – mondta a miniszterelnök, aki szerint a kormánynak a legrosszabbra kell felkészülnie.

Közölte:

péntek reggel felállt egy operatív törzs Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével.

„Amit a védekezés érdekében meg lehet tenni, azt megtettük” – hangsúlyozta a kormányfő.

Hozzátette, a vírussal kapcsolatos rémhírterjesztés ellen azonban fel kell lépni.

Továbbra is első helyen a határvédelem

A röszkei betöréssel kapcsolatban kijelentette, volt már egy ilyen kísérlet. „Nem olyan könnyű betörni Magyarország területére, mivel nagyon komoly határzár épült fel” – mondta Orbán Viktor. Szólt arról is, hogy akik jogellenesen betörtek az ország területére, azokat elítélik, és kiutasítják. Megjegyezte, mintegy 100 ezer ember van a balkáni útvonalon, és nő a nyomás a határsávon belül is.

„Megkétszereztük a határnál szolgálatot teljesítő katonák számát”

– hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, hogy a »Soros-hálózat« emberei szervezik a migrációt az egész Balkánon.

Úgy fogalmazott:

a Soros által finanszírozott szervezetek gyakorlatilag „migrációs tanácsadást” folytatnak.

„Soros György politikai befolyást akar szerezni, ő a világ első számú oligarchája, maffiaszerű, fedett hálózati módszerekkel finanszíroz NGO-nak mondott civil szervezeteket, csoportokat, aktivistákat, és politikusokat vásárol meg” – mondta a kormányfő.

„Míg a Soros által finanszírozott bérpolitikusok a migráció mellett vannak, addig Magyarország ellene”

– jelentette ki.

Véget kell vetni a börtönbiznisznek!

A miniszterelnök úgy fogalmazott: még életében nem látott olyat, mint a börtönbiznisz.

„Olyan emberek, akik ügyvédnek mondják magukat, és 12 ezer pert indítanak Magyarország ellen Brüsszelben, nem tudom, mire kapták a diplomájukat, és hová tették az etikai kérdéseket. A leghatározottabban szeretnék fellépni a börtönbiznisszel szemben. A cél, hogy ne lehessen hivatkozni a rossz körülményekre, ezért újabb épületeket nyithatunk meg” – hangsúlyozta a kormányfő.

„Az végképp arcpirító, hogy ezek az emberek végül erkölcsi elvekkel jönnek elő” – tette hozzá.

A tisztességes emberek számára elfogadhatatlan a gyöngyöspatai helyzet

Gyöngyöspata esetében fontos kijelenteni, hogy a romák aránya csupán 20 százalék, és az a helyzet alakult ki, hogy az elmúlt években az iskolában áldatlan állapotok lettek. Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy

a nem roma magyarok minderre úgy reagáltak, hogy szép lassan kivették és elvitték a gyerekeiket az iskolából.

„A helyiek egy része úgy érzi, hogy a jogrendszer ellenük van, mi annak a 80 százaléknyi magyarnak az oldalán állunk, akik most Gyöngyöspatán hátrálásban vannak” –

mondta.

„Ez nem etnikai törésvonal, mivel a cigányok között is vannak olyanok, akik rendes oktatást szeretnének. A tisztességes emberek számára elfogadhatatlan ez a helyzet”

– jelentette ki Orbán Viktor, aki Horváth Lászlót miniszteri biztossá nevezte ki, hogy kezelje a helyzetet.

„2010-ben nagyon rossz helyzetben volt a cigányság, míg mostanra sokan visszatértek a munka világába. Megindult egy jó folyamat, amit az ilyen ügyek megakasztanak”

– jegyezte meg.

A győri polgármester-választással kapcsolatban úgy vélte, Győr városa jó kezekben lesz Dézsi Csaba András vezetésével.

„Egy feddhetetlen jelöltről van szó” – jegyezte meg Orbán Viktor.

Itt tudja meghallgatni a teljes beszélgetést: