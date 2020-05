Orbán Viktor köszönetet mondott az ápolóknak (videó)

Köszönjük az ápolónőknek és az ápolóknak az áldozatos munkájukat – írta ki az ápolók nemzetközi napja alkalmából a közösségi oldalára a miniszterelnök.

Azt is megjegyezte, hogy szívéből szólt Müller Cecília, aki tegnapi sajtótájékoztatóján Ferenc pápa nyomán a simogató kézhez hasonlította az ápolókat, „akik ott vannak a születésünk pillanatában és egészen végig, amíg a kezünket el nem engedik”. Az országos tisztifőorvos is köszönetet mondott nekik, hogy ebben a járványos helyzetben is „mellettünk vannak, minden megtesznek, és segítenek nekünk a nehéz napokban”.

A kormányfő két nappal korábban a mentőknek is köszönetet mondott, akkor Győrfi Pállal, a mentőszolgálat szóvivőjével együtt látogatott el a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálathoz.