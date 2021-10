Orbán Viktor: az oltatlanoknak a veszély sokkal nagyobb, mint korábban

A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút.

Ezt ne hagyja ki! Ördögi tervet szőttek 2006-ban az emberek megfélemlítésére

Cikkünket folyamatosan frissítjük!

A negyedik hullám lassan bekeríti Magyarországot, főleg kelet felől, amit az is mutat, hogy riasztó a helyzet Romániában – közölte Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Hozzátéve: egy közös ellenség, a vírus ellen harcolunk.

A miniszterelnök kiemelte, hogy

mivel Romániában tele vannak a kórházak, ezért úgy döntöttek, hogy átvesznek 50 koronavírusos beteget. Elmondta azt is, hogy Romániában 29 százalék az átoltottság, nálunk viszont 59 százalékos ez az arány.

Tavaly háromszor annyi aktív fertőzött volt itthon is, és kétszer többen voltak kórházban, mint most. Ez is azt mutatja, hogy az oltás működik – rögzítette a kormányfő.

Orbán Viktor kiemelte, hogy

nem lehet elkerülni a negyedik hullámot, mivel a delta variáns sokkal veszélyesebb mint az eddigi volt.

„Abból kell kiindulni, hogy a veszély sokkal nagyobb, mint bármikor volt, ezért megpróbálunk jó példával elöl járni az oltatlanok számára” – húzta alá.

A koronavírus-fertőzés esélyének csökkentése érdekében a miniszterelnök szerint zárt terekben is érdemes lehet maszkot használni.

„Azonban ne ringassuk magunkat abba a reménybe, hogy a maszk megvéd bennünket, mert nem így van. Aki szeretné megvédeni a saját és a szerettei egészségét, az vegye fel az oltást”

– fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette: van vakcina, kórházi ágy, ápoló és orvos, mert az ország már nyáron felkészült arra, hogy képes legyen kezelni a következő hullámot. – A negyedik hullám Magyarországon még nem érte el azt a szintet, mint számos környező országban – tette hozzá.

A magyar oltóanyaggyár elindulása kapcsán a miniszterelnök elmondta: fontos, hogy mire a gyár elkészül, addigra le kell fedni a kapacitását, tehát nemzetközi megrendelésekre is szükség van.

„Számomra azonban a legfontosabb kérdés a magyar vakcina”

– emelte ki, majd rámutatott: Magyarország is próbál saját fejlesztésű vakcinát előállítani, ami legalább annyira jó lesz, mint a többi elérhető oltóanyag. A hazai vakcina gyártásáig azonban szükség van a külföldi oltóanyagok gyártásának megrendelésére is, hiszen akkor tud működni a gyár, ha van megrendelése.

Bakondi György biztonságpolitikai tanácsadó szavaira reagálva, miszerint Európát körbezárták a migránsok, az EU pedig újra elkezdte erőltetni a kötelező kvótát, Orbán Viktor elmondta: ennek az az oka, hogy

a nyugatiak nem bíznak saját magukban, mert nem születik elegendő gyerek.

„Ők úgy gondolják, ha nem születik elég gyerek, akkor pótolni kell a hiányzókat, mert darab-darab szinten gondolkodnak” – mutatott rá. A miniszterelnök szerint Nyugat-Európa feladta, hogy biológiailag képes legyen fenntartani magát, mi azonban még harcolunk, a magyar fiatalok pedig akarnak gyereket.

A miniszterelnök kifejtette, hogy a nyugat gondolkodását a gőg határozza meg, mivel ott nem érik be azzal, hogy sikeresek, hanem ragaszkodnak ahhoz is, hogy nekik van igazuk – a migráció kezelésében is.

„Nekik nem elég, hogy szabadok és úgy élnek ahogy ők akarnak, mindenki ismerje el, hogy az ő döntésük egy jó döntés” – húzta alá Orbán Viktor, hozzátéve: az Európai Unióban lényeges, hogy mit gondol Németország egy adott kérdésben.

„Ha ránk akarnak tukmálni bármit, akkor a magyar ember megfeszül és ellenáll. Miközben érkezik a nyomás nyugatról, Közép Európában próbálunk ellensúlyt szervezni”

– rögzítette a miniszterelnök, aki arról is szólt, hogy nyugaton azt találták ki, hogy Magyarország legyen egy ütközőzóna a migráció tekintetében is.

Van egy tapasztalatunk arról, hogy Nyugat Európában miként gondolkodnak Közép Európáról, ezért fontos, hogy megszervezzük magunkat – közölte Orbán Viktor, aki történelmi tapasztalatokra is hivatkozott, megjegyezve, hogy a nyugatiak mindig abban voltak érdekeltek, hogy a közép-európai térség ütközőzónaként védje őket a veszélyektől.

A beszélgetést hamarosan itt is meghallgathatja.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban adott interjúja előtt a Kossuth Rádió stúdiójában 2021. október 8-án.