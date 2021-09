Orbán Viktor: Gyurcsányék éveket vettek el az emberek életéből és csődbe vitték az országot – HALLGASSA MEG!

A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút.

Ezt ne hagyja ki! Tömegek vonultak az utcákra, miután Gyurcsány bevallotta, hogy hazudott

„Tizenöt éve, és most is dermesztő pillanat az őszödi beszéd a magyar politikában, de azért az is ijesztő dolog, hogy aki ezt az egész helyzetet előidézte, elvette az emberek pénzét és csődbe vitte az országot, ma ugyanaz az ember a baloldal vezetője”

– mondta a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában Orbán Viktor, hangsúlyozva: ez nem a múlt, amiről beszélünk, hanem a velünk élő múlt, ami állandóan vissza akar térni.

A kormányfő szerint nemcsak arról van szó, hogy véresre verték az embereket és az állampolgárok ellen kormányoztak, de elvették a nyugdíjakat, a családtámogatási rendszert – emlékeztetett, kiemelve:

leginkább a beszéd él velünk, de az időszak rossz gazdasági döntései is fontosak.

„Még egy év és az akkori időszak rossz döntéseit végleg magunk mögött hagyhatjuk, amikor visszaadjuk a 13. havi nyugdíjat” – húzta alá.

A beszélgetést itt meghallgathatja:

A legutóbbi nemzeti konzultáció kapcsán a miniszterelnök kiemelte: az fontos gyakorlata lett a magyar politikának, amely által sikerült olyan kormányt alakítani, amely nemcsak négy évente választással kérdezi meg az embereket, hanem két választás között is módjuk van véleményt nyilvánítani.

„A nemzeti konzultációt nagyon nagy sikerrel vezettük be, ezért áll az alkotmányunk olyan magabiztos lábakon és állja az idők viharát, szétfeszíteni, megdönteni azóta sem lehet”

– fogalmazott.

Elmondása szerint a járvány utáni újraindításáról szóló konzultációra azért volt szükség, mert várható volt, hogy nem marad olyan az életünk, mint amilyen a pandémia előtt volt.

„Migrációk és járványok korát fogjuk élni” – szögezte le Orbán Viktor, hozzátéve: jó ha ezt tudják az emberek és tudják, és mik azok a biztos pontok, amelyekhez ragaszkodunk.

Hangsúlyozta,

az Európai Parlament részéről is folyamatos kihívások fognak minket érni,

ezért ki kell állni saját szuverenitásunk és jogköreink mellett, a nemzeti konzultációban és tudni kell egyetértési pontokat létrehozni az emberekkel egy-egy kérdésben – magyarázta a kormányfő.

„Akinek fontos az ország, a közélet – folytatta – az el is tudta ezt mondani, ezért is nagy jelentőségű a nemzeti konzultáció, mi pedig törekszünk arra, hogy annak eredményei politikai lépésekben is megnyilvánuljanak. Ilyen volt a hitelmoratórium is a vállalatok és a családok esetében, de lesz majd még néhány hasonló döntés az őszi ülésszakban is” – részletezte.

Orbán Viktor a kormány gazdasági lépéseit ismertetve elmondta:

kitűztek egy grandiózus célt Varga Mihály pénzügyminiszterrel, hogy elérje az 5,5 százalékot a gazdasági növekedés.

Úgy tűnik, hogy ez év végéig sikerülni fog – rögzítette a miniszterelnök, majd megjegyezte: így valóban vissza tudják adni a 13. havi nyugdíj következő részét, továbbá a 25 év alattiak adómentességét is meg tudják teremteni. A kormányfő továbbá emlékeztetett, hogy

a 2010 utáni a segélyalapú, a munkáról lebeszélő, Gyurcsány-féle gazdaságpolitika helyett a munka alapú hozzáállás vette át a szerepet. Soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint ma

– húzta alá.

Ezzel összefüggésben Orbán Viktor kiemelte, hogy az Európai Unió azért is fontos, mert piacot jelent Magyarországnak és a dolgozóknak. „Emiatt nekünk is ott kell lennünk az unióban” – tette hozzá. „Ugyanakkor az a pénz, amit az EU újjáépítési forrásként bocsát a tagországok részére, az mind hitel. Ráadásul ezért cserébe az akarja Brüsszel, hogy engedjük be az iskolákba az LMBTQ-propagandát” – mutatott rá.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e kötelező maszkhasználat, a miniszterelnök kiemelte: van, aki úgy gondolja, hogy a maszk viselése segíthet abban, hogy ne fertőzzünk másokat, ugyanakkor nem ez a megoldás. Orbán Viktor hangsúlyozta:

lesz negyedik hullám, ugyanis a vírus nem áll meg az államhatárainknál.

A kérdés inkább az, hogy mennyire lesz súlyos, ez pedig attól függ, hogy mennyien oltatják be magukat – tette hozzá.

Mint mondta, büszkék lehetünk arra, hogy az egyik legjobb helyen állunk az Európai Unióban az oltakozás terén, majd a harmadik oltás felvételére buzdított.

„A cselekvőképességet fenn kell tartani, főként az egészségügyben, az elszigetelés nem oldja meg a problémákat. Ez egy olyan vírus, ami mindenkit megtalál, így csak az oltás segít”

– mondta Orbán Viktor. Aki felveszi az oltást, annak az esélye a vírus elkapására rendkívül alacsony azokhoz képest, akik nem oltatják be magát. A miniszterelnök ezért mindenkit arra biztat, hogy oltassa be magát, mert főként a krónikus betegek közvetlen veszélyben vannak.

„Kötelező oltást nem tudunk bevezeti, a magyar ember gyomra ezt nem veszi be” – fogalmazott, majd a fiatalokat is kérte, hogy egyfajta golyóálló mellényként tekintsenek az oltásra, és éljenek a vakcina lehetőségével.

A miniszterelnök az adóbefizetés határidejével példálózva elmondta, ha baj van, akkor elkezd kapkodni az ember: ugyan ez a helyzet az oltással is, ha már elkaptuk a vírust, a baj már megtörtént, előtte kell okosan, időben a megelőzésre koncentrálni.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy óriási esemény volt az eucharisztikus kongresszus Budapesten.

„30 éve történt, hogy a hivatalban lévő pápa elment az eucharisztikus kongresszusra, meg akart bennünket látogatni, fontosak vagyunk neki. Személyesen meg is erősített a megbeszélés a Szentatyával, kerültük azokat a témákat, amikben nem értünk egyet” – mondta Orbán Viktor.

„Egyetértettünk a családok kérdésében, a Szentatya világossá tette, hogy a családok védelme érdekében folytatott harcunk fontos Európa jövője szempontjából”

– tette hozzá.

„A család apa, anya és gyerek, ebben nincsen vita”

– ismertette a pápa álláspontját Orbán Viktor. „A pápa láthatta, hogy Magyarországon szemben Nyugat-Európával szabad a zsidó élet” – mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy nyugaton nagyon súlyos terrorista merényleteket követnek el a zsidó közösségek ellen, és ezt mindenki tudja.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió stúdiójában