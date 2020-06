Orbán Balázs: elvárható, hogy Budapest is támogassa a szegényebb településeket

Eddig Budapest szolidaritási hozzájárulás címén jóval kisebb mértékben támogatta a szegényebb önkormányzatokat, mint az a másik 134 gazdag település, amelynek szintén van ilyen fizetési kötelezettsége.

Indokolt a szolidaritási hozzájárulás fizetésének megváltoztatása, Budapest működése stabil, elvárható, hogy a többi önkormányzathoz hasonló képlet alapján támogassa a kevésbé tehetős önkormányzatokat – nyilatkozta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára csütörtökön az MTI-nek.

Orbán Balázs elmondta, a parlamentben folyamatban van az idei évi költségvetés módosítása és a jövő évi büdzsé tárgyalása, és mindkét javaslat fókuszában a koronavírus-járvány elleni védekezés áll. A legfőbb feladat most az élet- és egészségvédelem támogatása, valamint a gazdaság újraindítása és a munkahelyteremtés támogatása – hangsúlyozta.

Kétségtelen, hogy van egy vita, de a kormány úgy gondolja, hogy a járvány elleni védekezés alatt a gazdagabb önkormányzatoknak támogatniuk kell a szegényebb önkormányzatokat – közölte.

A számok alapján egyértelmű, hogy Budapest a leggazdagabb önkormányzat, amely „messze a legtöbb állami támogatást kapja”, és az elmúlt tíz év kormányzati politikájának „a legnagyobb nettó haszonélvezője”. Az adósságkonszolidációból, a fejlesztési forrásokból és az iparűzésiadó-bevételek növeléséből lakosságarányosan jóval kedvezőbben részesedett, mint más önkormányzatok – mondta Orbán Balázs.

Ennek ellenére – folytatta – eddig Budapest szolidaritási hozzájárulás címén jóval kisebb mértékben támogatta a szegényebb önkormányzatokat, mint az a másik 134 gazdag település, amelynek szintén van ilyen fizetési kötelezettsége.

Eddig 60 százalékos kedvezmény illette meg Budapestet, de ez a járvány elleni védekezés miatt tovább nem tartható, minden gazdag önkormányzatnak igazságosan kell kivennie a részét a szegényebb települések támogatásában – jelentette ki Orbán Balázs.

Azt mondta, más települések tudomásul vették ezt a helyzetet, már a járványhelyzet előtt is, függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki vezetésűek. Budapesten kívül nincs még egy olyan település, amely ilyen kivételezést kért volna – tette hozzá.

Orbán Balázs közölte azt is, hogy ebben az évben a járvány elleni védekezésre több mint 600 milliárd forintot csoportosítottak át. Ebből mindenki kivette a részét, a pártok, a multinacionális vállalatok, a bankok is, az összeg háromnegyedét biztosító kormány mellett. A járvány elleni védekezésből az önkormányzatoknak is ki kell venniük a részüket – mondta.

Az államtitkár hangsúlyozta ugyanakkor, hogy még ilyen helyzetben is kiemelt szempont a kormány számára az önkormányzatok támogatása: a jövő évi költségvetési tervezet alapján 16 százalékkal, 739 milliárd forintról 857 milliárdra emelkedik az önkormányzatoknak juttatott állami támogatás.