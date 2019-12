Olvasóink szerint az iskolai erőszak tekintetében ide is elért Amerika

Vajon egyedi eset marad-e a győri tanárkéselés, vagy az erőszak szelleme végérvényesen kiszabadult a palackból?

Súlyos iskolai incidens rázta meg december 5-én az országot: egy 17 éves győri diák a tanórán hátba szúrta a tanárát, mert szerinte a pedagógus „nem jól tanított”, illetve mert – osztálytársai beszámolója szerint – rossz jegyet, egészen pontosan hármast kapott tőle. A támadó nemcsak a hátán, hanem az alkarján is megsebesítette áldozatát.

A szörnyű eset kapcsán arról kérdeztük olvasóinkat, ők is megdöbbentek-e a győri szakközépiskolából érkező hírek hallatán.

A véleményüket megosztók túlnyomó többsége, 41%-a ahhoz a válaszlehetőséghez csatlakozott, amely azt fejezte ki, hogy „én már nem lepődöm meg semmin, ide is elért Amerika”. Amint az eset kapcsán a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének közleménye is hangsúlyozta, sajnos hazánkban sem ritka jelenség a tanárokkal szemben megnyilvánuló erőszak. A győri támadás azonban minősített eset, hiszen itt a tanerő életére törtek, ezért a rendőrség is emberölési kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást. Nem csoda tehát, ha az eset sokakat arra emlékeztet, ami Amerikában történik heti rendszerességgel: ámokfutó diákok rendeznek mészárlást iskolájukban, nem kegyelmezve sem diáktársaiknak, sem a pedagógusoknak. Jogosan merül fel bárkiben az aggódó kérdés: egyedi eset marad a győri, vagy az erőszak szelleme végérvényesen kiszabadult a palackból?

Az eset kapcsán olvasóink több mint negyede, 27%-a mindenekelőtt a részvétét és rokonszenvét tartotta legfontosabbnak kifejezni, gyors gyógyulást kívánva a győri tanárnőnek, akit az iskolát fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium is támogatásáról biztosított. Bizony fontos, hogy egy ilyen tragédia után minél többen a megtámadott mellé álljunk, biztosítva őt megbecsülésünkről, elmondva neki azt, hogy számunkra igenis fontos a munkája, ezért számítunk rá és minden tanárra abban a küzdelemben, ami éppen arról szól, hogy a világban tapasztalható minden szörnyűség ellenére minél emberibb világot építsünk magunk körül.

A valós okokat, tudniillik azt, hogy milyen lelki tényezők vihették rá a fiatalembert erre a szörnyű cselekedetre, egyelőre nem tudjuk. Felmerült például az a lehetőség is, hogy túl sokat követeltek tőle, és nem bírta tovább a nyomást az egyébként jól teljesítő diák. Több jel is arra utal, hogy esetleg mentális zavarai lehetnek a már majdnem nagykorú fiúnak. Az is lehet, mindezek mögött családi problémák állnak. Az erre a dilemmára utaló válaszlehetőséget jelölte meg olvasóink negyede (25%), hangsúlyozva ugyanakkor, hogy bármilyen lelki problémája lehet bárkinek, de az elfogadhatatlan, hogy ezeket mások életére törve próbálja orvosolni. És hát jegyezzük meg: ha valami elfogadhatatlan, azért az elkövetőnek felelnie kell, de legalábbis megbánást kell tanúsítania, még akkor is, ha az áldozat egyébként hajlandó megbocsátani neki.

Bármi legyen tehát az ok, egyvalamit biztosan megállapíthatunk: az erőszak filmekből, rajzfilmekből, videojátékokból sugárzó, egyre csak terjedő kultúrájával szemben éppen ideje a szeretet kultúrájának építésébe kezdenünk. És – amint arra olvasóink 7%-a is rámutatott – ne csak az előttünk álló pár hétben, azaz karácsony tájékán tegyük ezt, hanem a közelgő új esztendő minden napján is!

Borítókép: Rendőrök vezetik el a késelést elkövető diákot a Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épületéből 2019. december 5-én