Októberig kell elfogadnia az EP-nek az uniós költségvetési megállapodást

Októberig kell elfogadnia az Európai Parlamentnek (EP) a következő hétéves uniós költségvetési ciklusról és a helyreállítási alapról szóló megállapodást ahhoz, hogy jövőre zökkenőmentesen induljanak el a költségvetésből finanszírozott programok – közölte az Alapjogokért Központ elemzője hétfőn az M1-en.

Párkányi Eszter azt mondta, hogy a tagországoknak sikerült kompromisszumot kötniük, az EP viszont nem fogadta el a megállapodást.

Az EP az elmúlt egy évben többször is szembe ment az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanáccsal, például az Európai Tanács megbuktatta a parlament csúcsjelölti rendszerét, a képviselők megnehezítették a Brexit-tárgyalásokat, most pedig a költségvetéssel kapcsolatban is megpróbálnak zsarolni – értékelt.

Az elemző a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy bár Magyarország nem szeretne más országokkal közösen adósságot felvenni, szolidaritást mutat azon tagállamok felé, amelyek rossz helyzetbe kerültek. Szerinte ezt kellene látnia az Európai Parlamentnek is.