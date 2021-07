Nyugat- és Dél-Európában újra a korlátozásokon van a hangsúly

Sorra vezetik be a nyugat- és dél-európai országok az újabb és újabb járványügyi korlátozó intézkedéseket a koronavírus delta variánsának futótűzszerű terjedése miatt. A fertőzöttségi számok növekedése azonban egyelőre nem párosul a súlyos esetek szaporodásával.

„Nem lehet állandósult állapot a szabadságjogok korlátozása” – jelentette ki néhány héttel ezelőtt Sebastian Kurz osztrák kancellár, ám a koronavírus-fertőzöttek emelkedő száma miatt most Ausztria is csatlakozik azon európai országok sorához, amelyekben az utóbbi hetekben a járványügyi korlátozások enyhítése helyett azok szigorítását jelentették be – áll a Magyar Nemzet cikkében.

Éppen július 22-től léptek volna érvénybe újabb enyhítő intézkedések Ausztriában, ehelyett marad a maszkviselési kötelezettség a tömegközlekedésben és a szupermarketekben, az éjszakai szórakozóhelyeket kizárólag a mindkét oltást felvevők vagy negatív PCR-tesztet felmutatók látogathatják.

A kormány szerint elsősorban a nyaralásból hazatérők és az éttermeket látogatók terjesztik a koronavírust.

A bécsi kormány kampányt indít, hogy a bizonytalanokat és az oltáselleneseket – a Heute napilap szerint főleg a fiatalokat, a bevándorlókat és a németül nem beszélőket – is meggyőzze az oltás szükségességéről.

A lakosság 45 százaléka kapta meg eddig mindkét oltást, további 12 százalék egyet, a nyájimmunitás eléréséhez azonban hetven-nyolcvan százalékos beoltottság kellene. (Összehasonlításképpen Magyarországon a teljes védettséget élvezők aránya 55, a csak az első oltást felvevőké három százalék.) Míg június végére, július elejére – éppen az oltásoknak köszönhetően – száz alá csökkent az újonnan fertőzöttek napi száma, az utóbbi napokban négyszáz fölé is emelkedett, szakértők becslése szerint augusztusban már az ötezret is elérheti. A kórházban ápoltak száma azonban továbbra is alacsony: hétfői bejelentés szerint 110-en vannak, az intenzív kezelésre szorulók 34-en.

Olaszországban is az újabb korlátozások bevezetése van terítéken, miután a június végi, ezer alatti fertőzöttségi számok után az utóbbi napokban több mint háromezer napi esetet jegyeztek fel a hatóságok. A húsz tartományból tizenkilenc ismét a mérsékelt járványveszélyt jelző sárga övezet küszöbére érkezett.

Sajtóbeszámolók szerint a kormány fontolgatja, hogy a védettségi igazolvány meglétéhez, illetve negatív PCR-teszt felmutatásához köti az éttermek belső tereinek használatát.

A vendéglátóhelyek és a népszerű nyaralóövezetek – például a szicíliai és szardíniai tengerparti települések – zsúfoltságára vezethető vissza a delta variáns gyors terjedése.

A súlyos esetek száma viszont Ausztriához hasonlóan alacsony, vasárnap hárman haltak bele a betegség szövődményeibe, a kórházakban 1100 pácienst ápolnak, az intenzív osztályokon 156-an fekszenek. A vakcinázás felgyorsítására a kormány kötelezővé akarja tenni a védettségi igazolás használatát a repülőkön és a vonatokon, a sport- és kulturális eseményeken. Az országban a lakosság 44 százalékát oltották be mindkét adag vakcinával, további 17 százalék kapta meg az első adagot.

Múlt heti közleményében az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) arra hívta fel a figyelmet, hogy az illetékességébe tartozó harminc ország kétharmadában figyelhető meg jelenleg a járvány súlyosbodása.

Két ország, Spanyolország és Portugália a fokozott aggodalomra okot adó kategóriában szerepel, négy másik – Hollandia, Luxemburg, Málta és Ciprus – pedig mérsékelt aggodalomra ad okot.

Mark Rutte holland miniszterelnök hétfőn hibásnak nevezte, hogy június utolsó hetében szinte az összes járványügyi korlátozást megszüntették Hollandiában. A kormány ismét korlátozásokat vezetett be az éjszakai szórakozóhelyek nyitva tartására és a nagyobb szabású rendezvények szervezésére vonatkozólag. Rutte arra szólította fel a hollandokat, ha lehet, dolgozzanak otthonról. A június végi, ezer alatt napi esetszám 11 ezer fölé emelkedett. A napi halálozások száma viszont az elmúlt hetekben mindvégig tíz alatt maradt.

A legsúlyosabban érintett spanyol régiók is új korlátozásokat, a többi között éjszakai kijárási tilalmakat vezettek be a járvány terjedésének megfékezésére, miután a június végi négy-öt ezer után most már naponta több mint harmincezer új fertőzöttet regisztrálnak. A szomszédos Portugáliában – ahol a négyezret közelíti meg az újonnan fertőzöttek száma – kiterjesztik a védettségi igazolvány használatát, s korlátozzák az éttermek nyitva tartását és éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be hatvan településen.