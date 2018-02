Nyomozás az erdélyi magyar családot meghurcoló propagandaoldal ügyében

Személyes adattal visszaélés gyanúja miatt nyomozást rendelt el az ügyészség egy erdélyi magyar család interneten közzétett családi fotója ügyében.

Előzőleg feljelentés érkezett az ügyészséghez, hogy valaki a választási kampányhoz kapcsolódóan jogosulatlanul tette közzé a család fotóját egy közösségi oldalon úgy, hogy ahhoz a családot hátrányosan érintő, valótlan állításokat fűzött – közölte a Fővárosi Főügyészség kedden.

Ibolya Tibor fővárosi főügyész közleményében az áll: az ügyben tett feljelentés szerint

egy ismeretlen olyan valótlan tartalmú bejegyzést tett közzé egy internetes közösségi oldalon, amely lényegében arról szólt, hogy egy Erdélyben élő család, amely soha nem élt Magyarországon, elmegy szavazni a 2018-as választáson csak azért, hogy továbbra is kapjon pénzt a magyar kormánytól.

Úgy folytatta: az ismeretlen a bejegyzéshez feltöltött egy fotót is a családról azzal a szöveggel, hogy ez az a határon túli család, amelyről a bejegyzésben szó van, egyúttal arra buzdított, hogy minden olyan felhasználó ossza meg ezt a képet, akinek elege van a „szavazatvásárlásból”.

Mint ismertette:

A fotót és az ahhoz kapcsolódó valótlan bejegyzést több ezren megosztották, illetve a közzététel után a család gyalázkodó üzeneteket kapott – tette hozzá a főügyész.

Mint írta, a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség értékelte a feljelentésben szereplő adatokat, és megállapította, hogy a fénykép felhasználásával, közzétételével kapcsolatban megállapítható a személyes adattal visszaélés vétségének gyanúja, ezért elrendelte a nyomozást, amellyel a Budapesti Rendőr-főkapitányságot bízta meg.

Mint az korábban a sajtóban megjelent, az illetéktelen felhasználó a „Ne szavazhasson, aki SOHA nem élt itt” elnevezésű Facebook-oldal volt, az uszító tartalmú hangulatkeltést pedig a székelyföldi Felsősófalván élő Parajdi Kálmán Endre szenvedte el, aki idáig hasztalanul tiltakozott az ellene elkövetett jogtalanság ellen.

A választási kampányban a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció (DK) képviseli a leghangosabban azt az egységes magyar nemzettudatot tudatosan kikezdő elvet, hogy Magyarországon ne szavazhassanak azok a kettős állampolgárságot választó külhoni magyarok, akik életvitelszerűen nem itt élnek és adóznak.

A DK kampányával azonos szellemű propagandát folytató oldalra pénteken került ki az a valótlan állításokat tartalmazó, hamis fotóval operáló felhívás, amely így hangzott:

„Levelet kaptunk a Pásztor családtól. Írásukban boldogan fejtik ki, hogy ugyan egy percet nem éltek Magyarországon, és nem is akarnak idejönni, mert jó nekik Erdélyben, de mégis el fognak menni szavazni a 2018-as választáson, hogy továbbra is kapják a pénzt a Fidesztől! Undorító, elég a szavazatvásárlásból! Lájkold és oszd meg a képet, ha te is elvennéd a Pásztor család szavazati jogát!”