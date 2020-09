Nyílt leszámolással őrizné meg elnöki hatalmát Tóth Bertalan

Szeptember 19-én tartja tisztújító kongresszusát az MSZP, amelyen egyelőre Tóth Bertalan, illetve Kunhalmi Ágnes választmányi elnök indul közösen az eleve vitatott körülmények között előkészített társelnöki posztért. Megméreti magát ugyanakkor Mesterházy Attila is, akinek egyelőre nincsen női társelnökjelöltje, ám az egykori pártelnök már jelezte, hogy ő is szívesen vezetné a pártot Kunhalmival közösen.

Ők jelentős részben az én támogatóim, így ez a döntés engem sújt – reagált Mesterházy Attila arra, hogy két héttel az MSZP tisztújító kongresszusa előtt a pártvezetés feloszlatta a Pest megyei szocialistákat. Történt mindez azután, hogy a Republikon Intézet felméréséből kiderült: Mesterházy nagyságrenddel ismertebb és népszerűbb Tóth Bertalannál, akinek elnöksége alatt történelmi mélységbe süllyedt az MSZP támogatottsága – írja a Magyar Nemzet.

Az MSZP vezetése által feloszlatta a párt Pest megyei szervezetét – erősítette meg a Hír TV-nek a területi szövetség elnöke. Fekete Zoltán elmondása szerint ő még nem kapott hivatalos értesítést az ügyben, helyi párttársai viszont igen, így tőlük tud a történtekről. Mint a politikus fogalmazott: Tóth Bertalan többszörösen megerőszakolja az alapszabályt annak érdekében, hogy megtartsa pozícióját és távol tartsa a tisztújítástól a Mesterházy Attilát támogató regionális szervezeteket.

Tény, hogy Tóth vezetése alatt az MSZP elérte eddigi mélypontját, a legutóbbi felmérések szerint nem biztos, hogy a szocialisták bejutnának az Országgyűlésbe – írja a portál.

Mindezek tükrében Mesterházy azt hangoztatja, hogy ő 2010–2012 között egyszer már megduplázta a párt támogatottságát 16-ról 32-33 százalékra, ezért azt ígéri: ha ekkora mértékben nem is, de Tóthoz képest sokkal nagyobb támogatottságot tud szerezni a szocialistáknak 2022-ig. A Pest megyei szervezet feloszlatásának időzítése egyébként nem véletlen: a Republikon Intézet napokban közzétett felméréséből kiderült, hogy Mesterházy nagyságrenddel ismertebb és népszerűbb Tóth Bertalannál, akit még Kunhalmi is magabiztosan megelőz.

Az MSZP két hét múlva tartandó kongresszusa előtt a küldöttek tíz százalékát kizárták a Pest megyei szocialistákkal, hiszen Budapest után Pest megye adja a legtöbb delegáltat a kongresszusra – reagált a történtekre Mesterházy az ATV Csatt című műsorában.

„Ők jelentős részben az én támogatóim, így ez a döntés engem sújt” – tette hozzá a politikus, aki szerint a kongresszus előtt tíz nappal azért „van annak egy bukéja”, hogy ilyen megtörténhetett. Az Index mindeközben arról írt, hogy a feloszlatott megyei szervezetek bíróságra vinnék az ügyüket, ami akár az egész tisztújítást zárójelbe teheti.

Közben az Érdioldal.hu arról írt Facebookos felületén, hogy Szűcs Gábor, a Pest megyei Érd MSZP-s elnöke – a megyei jogú város alpolgármestere – a Demokratikus Koalícióba tart. – DK-s körökből származó információnk szerint Gyurcsány Ferenc felhívta Szűcs Gábort és felajánlotta, hogy átléphet a pártjába – tették hozzá a weboldalon. Megemlítették azt is, hogy a korábbi helyi MSZP-elnök, Bakai-Nagy Zita is a DK-tagja már. Ha a DK-elnök valóban pártjába invitálta Szűcs Gábort, akkor a megkeresés érdekes helyzetben találhatta a politikust. Mint azt a Magyar Hírlap a napokban megírta: költségvetési csalás gyanújával nyomoz a rendőrség az érdi MSZP-nél, miután a párt szentendrei szervezetének egyik ülésén készült hangfelvétel szerint fiktív számlatömböket használtak az érdi szocialisták. Arról is írtak, hogy az MSZP helyi szervezete gyanús körülmények között egy irodát bérelt Érden az egyébként Varsóban bejegyzett Neptun Kiemelten Közhasznú Egyesülettől, és ezzel kapcsolatban történhetett bűncselekmény – számol be a Magyar Nemzet.

Borítókép: Tóth Bertalan, az MSZP elnöke felszólal a koronavírus elleni védekezésről szóló törvénytervezet általános vitáján az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. március 24-én