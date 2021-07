Nincs vége a szoboreltávolításoknak a tengerentúlon

Eltávolították Robert Edward Lee és Thomas Jackson konföderációs tábornokok szobrait Charlottesville-ben, Virginia államban szombaton – írja a Magyar Nemzet.

Lee tábornok szobra kapcsán a város polgármestere, Nikuyah Walker azt mondta:

A szobrok eltávolításának áprilisban adott zöld jelzést Virginia állam legfelsőbb bírósága, miután felülbírálta az állam körzeti bíróságának határozatát, amely védte a háborús emlékműveket. – Az eltávolított szobrokat a város átmenetileg megőrzi, majd eladásra bocsátja – derült ki a városháza közleményéből. A szobrok elmozdítására és azok elszállítására kisebb tömegek jelentek meg, akik örömmel fogadták a város döntését.

Az amerikai polgárháború rabszolgaságpárti, konföderációs vezetőinek állított szobrok az utóbbi években a rasszizmus elleni tiltakozások középpontjába kerültek, így például a Lee tábornokot ábrázoló szobrot már 2016-ban el akarták távolítani. A bejelentés hírére akkor az emlékmű a fehér felsőbbrendűséget hirdető és rasszista csoportok találkozópontjává vált, amely a 2017-es Egyesítsd a jobboldalt (Unite the Right) tüntetésben csúcsosodott ki. Ekkor a tüntetőket és ellentüntetőket a rendőrség próbálta kordában, illetve egymástól távol tartani, de a két tábor többször is egymásnak esett, végül egy autó ellentüntetők egy csoportjába hajtott, megölve ezzel egy fiatal nőt. Az elkövetőt a bíróság életfogytiglan tartó börtönbüntetésre ítélte. A fehér felsőbbrendűséget hirdető csoport más tagjait „gyűlöletből elkövetett erőszak” vádjával ítélte el a bíróság. Az események óta a helyiek minden évben felvonulással emlékeznek meg a történtekre.

– nyilatkozta Kristin Szakos, a charlottesville-i városi tanács korábbi tagja. – Minden konföderációs emlékmű a fehér felsőbbrendűség és a rasszizmus szimbóluma. A rendszerszintű rasszizmus továbbra is jelen van az országban – mondta Jotaka Eaddy, a Full Circle Strategies tanácsadó cég vezérigazgatója az Al Jazeera hírportálnak tett nyilatkozatában. Eaddy szerint utóbbira jó példa a szavazati jog szigorítása körül látott erőfeszítések, amelyek leginkább a a fekete szavazókat érintik.

Volt olyan felhasználó, aki szerint a szobrokat a szovjet emlékművek mintájára egy szoborparkba kellene szállítani. Másoknak viszont „elege van abból, hogy ilyen badarságokkal foglalkoznak a politikusok, ahelyett, hogy valós döntéseket hoznának”, és volt olyan is, aki szerint

"Doing this helped to spark a violent white supremacist rally so we've decided to do it again" https://t.co/r9GMptBw7Z

Jesse Kelly konzervatív műsorvezető is megnyilvánult az ügyben, ő azt írta a Twitteren:

No. No more monuments taken down. No more history removed. Ever.

Stop negotiating with terrorists who use your values against you. That’s how we lose. https://t.co/Aqs6pF7FYO

