Nem létező buszok alvázszámaival házalt a kamucég

Még a hitelesség látszatára sem adott a BKV buszbérlési tenderét megnyerő kamucég, amely nem létező buszok alvázszámát írta be szakmai ajánlatában, valamint a pályázatban szereplő adatok több helyen is ellentmondtak egymásnak. A BKV szerint vizsgálták a különböző szabálytalanságokat, ám a szerződést mégis megkötötték.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Nem létező buszok alvázszámát írták bele a BKV buszbérlési közbeszerzését megnyerő, ciprusi offshore hátterű kamucég, a CR-Facilities pályázatába, de még az ajánlatban és a sémarajzban szereplő adatok is ellentmondtak egymásnak, tehát még arra sem ügyeltek, hogy legalább első látásra hitelesnek tűnjön az ajánlatuk – számolt be róla a Magyar Nemzet. Ez a BKV tenderén másodikként kihozott cég, a Truck-Trailer and Parts Kft. (TT&P) iratbetekintéséből derült ki több, további elképesztő részlettel együtt; tegnap például arról számoltunk be, hogy még referenciát sem szerzett a CR-Facilities, amely egy svájci vállalat számára kiállított ajánlást igyekezett eladni a sajátjaként.

A Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettes egykori élettársa, Leisztinger Tamás nagyvállalkozó érdekkörébe tartozó CR-Facilities a „szakmai” ajánlatában homogén flottára utaló műszaki adatközlést tett, ugyanakkor az adatokból egyértelműen kiderül, hogy a megajánlott flotta nem egységes sorozat, ezért a műszaki paraméterek sem egyezhetnének meg.

Ráadásul két olyan alvázszámot is feltüntettek az ajánlatban, amely a MAN európai adatbázisában nem is létezik.

Továbbá a megajánlott buszok 45 ülésesek, ám a becsatolt sémarajzon csak 43 ülés látható. A pályázatban a férőhelynél egyébként konkrét adatot nem, csak körülbelülit adtak meg, amelyből nem is állapítható meg, hogy az megfelel-e az ajánlatkérő előírásainak. Tehát a pályázat alapján annak elbírálója nem is lehetett biztos abban, hogy az ajánlat megfelel-e az elvárásoknak. Azonban ez csak egy a kamucég ajánlatának szembeötlő furcsaságai közül. Ennek fényében rendkívül figyelemre méltó a BKV válasza a lap ügyben feltett kérdéseire, mivel annyival intézték el a botrányos ügyet, hogy „a felvetéseket” a közbeszerzési eljárás során előzetes vitarendezésben, illetve jogorvoslati eljárásban vizsgálták, s az ezzel kapcsolatos dokumentumok a BKV honlapján, illetve az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben elérhetők.

Hangsúlyozandó, hogy a később visszamondott szerződést október 30-án bizonyíthatóan megkötötte a BKV.

Ráadásul, a Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a TT&P augusztusban előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be, amelyben a CR-Facilities Zrt. ajánlatának érvényességét kifogásolták, ám a BKV elutasította a vesztes vállalat kérelmét.

Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője a lapban közöltek alapján további kérdéseket tett fel Karácsony Gergely főpolgármesternek, egyebek mellett arról, hogy a CR-Facilities valóban hasraütésszerűen, tényalap nélkül írt-e be adatokat az ajánlatába, illetve hogy hamis volt-e az offshore hátterű cég referenciája.