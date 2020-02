Naponta tizenhat nőt ér támadás az osztrák fővárosban

Egy év alatt 5800 esetről szereztek tudomást a nők elleni erőszak bécsi intervenciós hivatalában.

A bécsi nők 2018. április 14-én tüntettek először a migránserőszak ellen. Akkor még vendégeik is voltak a németországi Kandelből, ahol egy afgán menedékkérő fiú egy vita után késsel megölt egy 15 éves német lányt. A gyászolók akkor Merkelnek is üzentek: „Nem tudom, mit kellene másként csinálni” – állt a merkeli idézet és a kancellár fotója azon a plakáton, amelyet a gyilkosság helyszínén függesztettek ki a járókelők. Így aztán Bécsben is ezt írták a molinókra: „Kandel ist überall” – azaz: Kandel mindenütt ott van.

Alig telt el egy év – írja a V4NA hírügynökség -, és egy osztrák kriminalisztikai magazin ezzel a címmel jelent meg: „Ausztria a nőgyilkosságok országa”. Ausztriában ugyanis – az Európai Unióban egyedülállóként – több nőt öltek meg, mint férfit.

A tavaly januári hírek szerint tizenhárom nap leforgása alatt öt nővel végeztek a gyilkosok, akik egy kivételével mind bevándorlók voltak.

Ez azután történt, hogy kiderült: 2018-ban 41 nőt gyilkoltak meg és további 33-at meg akartak ölni. Tavaly Marcus Franz orvos, az Osztrák Néppárt (ÖVP) volt alsóházi (Nationalrat) képviselője már arról beszélt az OE24 nevű televízióban, hogy

Bécsben sok osztrák lány kénytelen fejkendőt viselni, mert csak így tudják magukat megvédeni a muszlim migránsok szexuális zaklatásaitól.

Az egykori politikus kijelentései óriási botrányt váltottak ki.

A hír amely szerint naponta 16 nőt támadnak meg Bécsben, szintén nem „hivatalos helyről” származik, hanem a nők elleni erőszak bécsi intervenciós hivatalából (Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt an Frauen), annak is az ügyvezető igazgatójától. Rosa Logar azt nyilatkozta az OE24-nek, hogy egy év alatt 5800 esetről szereztek tudomást, és tavalyhoz képest a helyzet drámaivá változott, mert mind a súlyos erőszakok, mind a gyilkosságok száma hirtelen megugrott.

„Átlagosan mindössze öt és fél órája van egy gondozónak arra, hogy kezelje a támadásokkal járó pszichés feszültséget, holott ehhez hetek sem lennének elegendőek. Ha kétmillió euróval több támogatást kapnának az államtól, akkor is legfeljebb tíz órát foglalkozhatnának egy-egy esettel. Habár Ausztria az isztambuli egyezményben kötelezettséget vállalt arra, hogy megfelelő támogatást nyújt a nőket ért erőszak elleni küzdelemhez, és ez most az új kormányprogramban is szerepel, egyelőre még semmi sem változott” – mondta Rosa Logar.

Bortókép: A migránserőszak ellen tiltakozó, védelmet és biztonságot követelő tüntetők egy német városban, „Kandel mindenütt ott van” feliratú transzparenssel a kezükben