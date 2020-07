Nagy megállapodás nem várható Koszovó és Szerbia között, csak technikai részletekben egyezhetnek meg a vezetők – vélekedett Ördögh Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.

Aleksandar Vucic szerb elnök pénteken – miután videomegbeszélést tartott Emmanuel Macron francia elnökkel, Angela Merkel német kancellárral és Avdullah Hoti koszovói kormányfővel – a sajtónak elmondta: megállapodás született arról, hogy a szerb és a koszovói vezető vasárnap videón keresztül tárgyalni fog egymással a kapcsolatok normalizálásáról.

Szerbia mindmáig nem ismerte el egykori tartományát, Koszovót önálló államként, és ezt az álláspontját néhány uniós tagország is támogatja. A két fél tárgyalásai csaknem két éve szakadtak meg.

Ördögh Tibor elmondta: két éve azért szakadtak meg a tárgyalások, mert Koszovó 100 százalékos vámot vezetett be Szerbia és Bosznia-Hercegovina számára is. Ezt a vámot ugyanakkor most visszavonták.

A szakértő szerint Koszovó nyitott a megállapodásra. Csütörtökön nyilvánosságra is hoztak egy többpontos javaslatot erről.

Szerbiában is megvan az esélye egy koszovói megállapodásnak, miután Aleksandar Vucic pártja megerősödve került ki a választásból. Kérdés viszont, hogy sikerül-e „átnevelni a népet”, hogy elengedjék Koszovót – jegyezte meg.