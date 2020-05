Mikor nyílhatnak meg újra a határok?

A belső nyitások már számos országban elkezdődtek apró lépésekben, a külső határnyitás azonban már nehezebb kérdés. Erről mindenki másként vélekedik, a turizmusból élő országok természetesen mielőbb szorgalmazzák, mások azonban óva intenek tőle és még fenntartanák a külföldiek belépésének korlátozását. Az Európai Unió területére való beutazási korlátozás egészen május 15-ig van érvényben a külföldiekre nézve, az egyes tagállamok gyakorlatai azonban ettől eltérhetnek és tovább tarthatnak.

Április végén gyűltek össze egy videókonferencia keretében az európai uniós belügyminiszterek. A megbeszélés témája a határok újranyitása volt, ami az egyik legégetőbb kérdés a koronavírus járvány közepette, hiszen sok szektor megélhetése függ a külföldi turistáktól – írja a V4NA hírügynökség. A virtuális találkozón a miniszterek beszámoltak saját járványkezelésükről, illetve tapasztalataikról, az eredmény pedig az a megegyezés lett, hogy a határokat végül szépen lassan újra kell nyitni. Erre konkrét időpontot nem jelöltek ki, az azonban bizonyos, hogy először a határmenti, kevéssé fertőzött részeken indulhat be újra a határátkelés.

Egy körképben most összeszedtük, melyik európai országok tervezik már a határok újranyitását és milyen formában.

Talán mehetünk majd a tengerpartra, de csak szigorú szabályok mellett

Horvátország esetében már csak az adriai turizmus miatt is égető kérdés a határok megnyitása a külföldi turisták, esetleg ingatlantulajdonosok előtt. Bár ezt illetően konkrét bejelentések még nem érkeztek, a spekulációk már elkezdődtek. Ezek szerint május 18-tól fokozatosan elkezdhetik megnyitni a horvát határokat, eddig az időpontig vannak érvényben ugyanis a jelenlegi korlátozások. A SeaHelp is úgy vélekedett az ügyben, hogy ha a járvány helyzete nem változik Horvátországban, úgy egyes országokból május közepétől már érkezhetnek turisták – ezen országok közé tartozik például Ausztria vagy Németország. A weboldal szerint első körben azok a külföldiek léphetnek majd be az országba, akiknek hajójuk van, illetve akik apartmant foglaltak le maguknak, de ők is csak akkor, ha kevéssé fertőzött régióból érkeznek.

A határokat az eddigi hírek szerint először Szlovénia felé nyitnák meg, természetesen a szakértőkkel való egyeztetéseket követően. Gari Capelli horvát turizmusért felelős miniszter szerint senkinek nem lesz megtiltva a belépés Horvátországba, ugyanakkor az éremnek két oldala van, így azt nem tudni, hogy más országok kiengedik-e az állampolgárjaikat. A nyári nyaralásra pedig jelenleg az a szcenárió van, hogy aki be akar lépni Horvátországba, annak egy napnál nem régebbi igazolással kell rendelkeznie arról, hogy nem fertőzött.

Szlovéniában egyelőre lassan kezdődik újra az élet, május közepétől tervezik az iskolák és óvodák nyitását, valamint szépen lassan lehet újra menni éttermekbe és szépségszalonokba. A határok kinyitása itt is nehéz kérdés, főleg mert eddig itt voltak az egyik leghamarabb meghozott szigorú döntések, ami miatt sikerült alacsonyan tartani a fertőzöttek számát. Szlovénia az eddig információk szerint két fázisban nyitná meg a határait, először szomszédjával, Horvátországgal közös átkelőit tervezi megnyitni, főleg azon szlovén állampolgárok miatt, akik ingatlannal rendelkeznek Horvátországban. A második fázisban már a turisták előtt is megnyílnának a határátkelők, ez körülbelül június közepére valósulhat meg, konkrét dátumot azonban még senki nem tud mondani.

Sok migráns kelt át a lezárt görög határon

Kicsit délebbre mozdulva: Görögország hamar lezárta a határait, ez pedig nem csak a turizmust, de az illegális bevándorlást is érintette. Jelenleg többszáz migráns ragadt az országban a határlezárás miatt, akiket nem is fogadtak be a menedékközpontokba. Ők most arra várnak, hogy visszaküldjék őket Törökországba, ez azonban nem tudni, mikor valósulhat meg. Ettől függetlenül ugyanakkor a jelek szerint továbbra is tömegesen érkeznek a migránsok Görögországba, az útjuk pedig később, a határok megnyitása után szerteszét vezet majd az európai országokba.

A határok újranyitásáról a görögöknél még nincsenek konkrét információk, egyelőre arról beszélt Harry Theoharis turisztikai miniszter, hogy július felé már úgy gondolja, megnyithatják a határokat a turisták előtt. Ez azonban a jelenlegi állás szerint lehet, hogy csak a balkáni szomszédos országokból érkezőkre fog vonatkozni, illetve azokra, akik autóval el tudják érni Görögországot, repülőjáratok híján ugyanis a nyugat-európaiak nem tudnak elutazni az országba. A görög miniszter rámutatott, hogy ha az egészségügyi előírások szerint egy repülőgépen például csak tíz ember utazhat biztonságosan, akkor nem fognak járatok indulni. Theoharis tárgyalni fog a közeljövőben uniós társaival is, és arra próbálnak majd megoldást keresni, hogyan lehetne megvalósítani az Európai Unión belüli utazásokat.

Spanyolországba szintén sok külföldi turista szeret ellátogatni nyáron, ez azonban idén valószínűleg nem fog megvalósulni. A spanyoloknál a járvány jelenleg még javában tart, így a korlátozások lazítása egyelőre csak kis lépésekben valósul meg. Nagy a homály azonban a határok újranyitása körül, a többek között a turizmusért felelős miniszter, Reyes Maroto elmondta, hogy a kormány még nem adott meg konkrét dátumot erre, de valószínű, hogy az ügyről uniós szinten fognak dönteni. Saját véleménye azonban nem ad sok derűre okot, szerinte ugyanis október is lehet, mire lazítanak a külföldiek belépésére vonatkozó szabályokon, bár még minden képlékeny.

A határokat illető korlátozásokat mindenképpen érdemes lenne mihamarabb feloldani a miniszter szerint, hiszen ez életbevágó a turizmus szempontjából. Egyelőre viszont a spanyol tartományok és szigetek közötti utazás június 22-ig biztos, hogy tiltott, arról pedig nincs is információ, hogy a légi és szárazföldi belépés mikor tud beindulni a külföldi turisták számára.

Messze lehet még a francia határnyitás

Franciaország március közepén zárta le a határait, az újranyitás pedig még messze lehet náluk. Emmanuel Macron francia elnök áprilisban arról beszélt, hogy a schengeni térség határai akár szeptemberig is zárva maradhatnak. Bár a franciáknál május 11-től némileg enyhülnek a korlátozások, ezek nem vonatkoznak a külföldi turistákra, és az előrejelzések szerint október végéig szigorú ellenőrzések lesznek a határokon. Az országba most már majd átjöhetnek a szomszédos államokból érkező munkások, és a franciák is utazhatnak belföldön, külföldre azonban továbbra is csak kivételes esetben lehet menni.

A franciák egyébként, a spanyolokhoz hasonlóan, szintén uniós megoldásban gondolkoznak a határok újranyitását illetően, erről Christophe Castaner belügyminiszter beszélt. Szerinte azonban még így is lesznek a schengeni térségben belül olyan határok, amik zárva maradnak az újranyitás után is, ezeknél az illetékes országok járványügyi helyzete lesz meghatározó.

Franciaország a Németországgal közös határait még nem nyitja meg, a korlátozások ugyanis ezekre az átkelőkre egészen május 15-ig vonatkoznak. Más a helyzet azonban Svájccal, ahol a Svájci Szövetségi Tanács április végén jelentette be, hogy a tervek szerint május 11-től újranyitják a határokat Franciaországgal – ezt Cédric Perrin svájci francia nagykövet is megerősítette már.

Közép-Európában jobb a helyzet, mint nyugaton

Csehország a nyár közepére tervezi a határellenőrzés teljes eltörlését. Tomas Petricek külügyminiszter a CTK cseh hírügynökségnek elmondta, hogy az Ausztriával és Szlovákiával folyó tárgyalások előrehaladottak, Lengyelország esetében viszont bonyolultabb a helyzet. „Júliusban szeretnénk megnyitni a határokat Németország, Ausztria, Lengyelország és Szlovákia felé” – jelentette ki Petricek.

A közép-európai országok többségéhez hasonlóan a cseh kormány március közepén zárta le a sorompókat állampolgárai előtt, majd április végén megnyitotta azokat, de az ellenőrzések május 14-ig folytatódnak. A szomszédos Németországban és Ausztriában dolgozó cseh állampolgárok így elhagyhatják az országot, de hazatérésükkor rögtön el kell végezniük a koronavírus-tesztet, vagy érvényes háziorvosi igazolással kell rendelkezniük arról, hogy nem Covid-19 fertőzöttek.

Ausztria az élen jár a koronavírus elleni küzdelemben Európában, egyre kevesebb a nyilvántartott fertőzöttek száma, és így egyre több enyhítést is vezetnek be. A turisztikai miniszter, Elisabeth Köstinger már április közepén arról beszélt, hogy a cél a határok mielőbbi megnyitása, amiben együttműködésre törekednek a környező országokkal. A határok újranyitásának jele, hogy a WizzAir május 4-től újraindította személyszállító járatait húsz európai városba a bécsi repülőtérről. A németekkel szemben azonban némi ellentét mutatkozik, mert bár Köstinger arról beszélt, hogy a német turisták szövetségese akar lenni, akik már ezrével foglaltak le nyári szállásokat Ausztriában, a németek nem akarnak olyan könnyen engedni a határnyitás kérdésében.

Németország részéről Joachim Herrmann bajor belügyminiszter azt mondta, szerinte Ausztria nem volt teljesen vétlen abban, hogy Németországban, és különösen Bajorországban most ilyen rossz a járvány helyzete. Az Ausztriával határos Bajorországban 43 600 regisztrált, koronavírussal fertőzött ember van, a halálos áldozatok száma pedig kétezer.

A németeknél Angela Merkel német kancellár egyébként a karantén-intézkedések betartásának egyik legkitartóbb híve egész Európában. Viszont Merkel és Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter szerdán egyeztetett a német tartományi vezetőkkel, ahol enyhítések kerültek kilátásba. Eszerint május közepétől esély van arra, hogy a járvánnyal szemben legjobban álló északi és keleti tartományokban megnyissák a belső határokat.

Németország külső határai azonban május 15-ig még biztosan zárva maradnak a német állampolgárok utazását tiltó kormányrendelet miatt. Ausztria és Luxemburg viszont már felvette a kapcsolatot a német külügyminisztériummal, és kérték a személyforgalmi korlátozások mielőbbi feloldását. Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter kedden azt írta német kollégájának, Heiko Maasnak, hogy „nincs nyilvánvaló ok” a határellenőrzések fenntartására. Maas egyelőre a Merkel-féle kemény vonalat képviseli, de egyre nagyobb nyomással kell számolnia a helyi turizmust és a kapcsolódó üzletágakat féltő német tartományi vezetők részéről.

Az tehát látszik, hogy konkrét kidolgozott terve még csak kevés európai országnak van a határok újranyitására vonatkozóan. A nyomás azonban nagy, hiszen sokan akarnának utazni, bár kérdéses, hogy mennyire fognak félni az emberek a külföldi utazástól a koronavírus miatt, aminek nyárra úgy néz ki, nem is lesz vége.