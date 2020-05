Megtervezett román kampányhúzás Klaus Iohannis beszéde

A kormányzó román Nemzeti Liberális Párt népszerűségének csökkenésével, a járvány utáni időszakra vonatkozó gazdasági terv hiányával magyarázza Barabás T. János, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető elemzője Klaus Iohannis államfő magyarellenes kirohanását, a magyar kártya újboli bevetését a bukaresti belpolitikában.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kitért a román államfő minapi nyilatkozatára is. Klaus Iohannis szerdán az ellenzéki szociáldemokratákat „Erdély magyaroknak adásával” vádolta meg, s arra is utalt, hogy valamiféle titkos egyezkedés zajlott a magyar kormányfő és a Szociáldemokrata Párt elnöke között − emlékeztet a Magyar Nemzet. Orbán Viktor úgy fogalmazott: az államfő személyében egy tiszteletreméltó embert ismert meg, aki kiáll az elvei mellett, így Magyarország tiszteli Romániát és elnökét. Ezért is értetlenséggel figyeli a történteket, mert ilyen mondatokat „a legrosszabb antidemokratikus, zavaros időszakokban sem hallottunk Romániából”.

„Várok egy kicsit, hogy letisztuljon a helyzet, és megértsük, mi történt. (…) Ha persze rákényszerülünk, majd felvesszük a kesztyűt, de most nem javaslom, hogy az elénk dobott kesztyűért lehajoljunk” – mondta a miniszterelnök, jelezve: nem tudni, provokációról, „balesetről” vagy egy hosszabb távú román nemzetstratégia első mozzanatairól van-e szó.

A Magyar Nemzet megkérdezte Barabás T. Jánost, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető elemzőjét arról, miért éppen most és ilyen formában kapta elő a magyar kártyát Iohannis. A Románia-szakértő szerint

egy megtervezett politikai kampányról van szó.

Megemlítette:

március közepétől hirtelen sokszorosára növekedett a bukaresti médiában a magyarokkal kritikus cikkek száma.

Ezt követően politikai üzenetek hangoztak el például a román külügyminiszter, és a budapesti nagykövet részéről, amelyek a Nyugat egyfajta szócsövének szerepében tetszelegve nyilatkoztak kritikusan a magyar demokráciáról.

„Iohannis beszédének időzítése a politikai marketing kampány csúcspontja, de nem véletlenül esett erre a napra, hiszen épp a nyilatkozata előtt lett ismert egy felmérés, miszerint

az államfő pártja, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 33 százalékra süllyedt a felmérésekben, az ellenzék támogatottsága pedig növekedett.

Vagyis erős eszközöket kell bevetni a népszerűségvesztés megállítására, és ez hagyományosan a magyar kártya, hiszen a PNL-kormány, illetve az államfő képtelen gazdasági, vagy más érvekkel szimpátiát szerezni. Romániának nincs gazdasági terve a járvány utánra” – fogalmazott Barabás T. János.

Iohannis kirohanását követően meglepően sok román ellenzéki politikus, s még több újságíró, értelmiségi bírálta élesen az elnököt, amiért az a nacionalizmust használja politikai eszközként.

Már nem kifizetődő a magyarellenesség Romániában? – tették fel a kérdést az elemzőnek.

Barabás T. János arra hívta fel a figyelmet, hogy

az államfő magyarokat támadó, a Facebookon is posztolt videónyilatkozata alatt több mint tizenhatezer hozzászólás olvasható, s ezeknek a nagyobbik része a kormány gazdasági-szociális politikáját kifogásolja, körülbelül negyede támogató hangnemű, kis része pedig ellenzi a magyarellenes kirohanást.

„A magyar kártya annyiban jöhet be, hogy a szocialista választói bázisnak tekintett, főleg vidéki, alacsonyabban képzett, idősebb és nacionalistább gondolatvilágú szavazókat csábíthatja el. Mindezért viszont nagy árat kell fizessen, gyengül a jövőt jelentő városi fiatalok támogatása” – mondta a szakértő.