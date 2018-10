Megalakult a Fidesz bevándorlásellenes kabinetje – jelentette be a csütörtöki budapesti alakuló ülés után Németh Szilárd, a testület elnöke, a kormánypárt alelnöke, hangsúlyozva: „a veszély nem múlt el”.

A politikus, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta: a 17 tagú testületbe az ország minden részéről kerültek be képviselők.

Kiemelte: megállapították, hogy Európa egyik legnagyobb kihívása a népességfogyás, amit Magyarországgal ellentétben a Brüsszelben még többségben lévők bevándorláspártiak javaslata szerint a bevándorlók komoly pénzösszeggel való támogatásával orvosolnának.

Beszéltek arról is, hogy Magyarországon nagy a veszély, mert vannak olyan szervezetek, amelyek Soros György támogatásával bevándorláspárti politikát akarnak végrehajtani úgy, hogy mindeközben a magyar törvényeket be sem tartják. Az egyik ilyen nyíltan bevándorláspárti álcivil szervezet a Migration Aid, amely most „Éjjeli őrség” néven kíván párttá alakulni, s a bevándorlási különadó befizetése alól is ki kívánnak bújni – tette hozzá.

Németh Szilárd elmondta: a kabinet egyik első intézkedéseként az ügyészséghez fordulnak, kérve a „Soros által kitartott bevándorláspárti szervezet”, a Migration Aid párttá alakulásának vizsgálatát.

A testület vezetője úgy értékelt: mindenki érzékeli, hogy az illegális migrációval kapcsolatban eddig meghozott jogszabályok, intézkedések, köztük a határőrizeti intézkedések hatásosak voltak. Emlékeztetett: 2015-ben volt olyan időszak, amikor több mint 11 ezer illegális migráns lépte át naponta a magyar határt. Ez mostanra teljes mértékben felszámolódott – szögezte le, hozzátéve: akik „valamilyen csellel” mégis bejutnak az országba, azokat a határvadászok visszakísérik a tranzitzónába.

Németh Szilárd ezzel együtt hangsúlyozta: a veszély viszont továbbra is fennáll, és az egyik veszélyforrást a Soros György által finanszírozott bevándorláspárti szervezetek jelentik.