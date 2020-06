Még Korózs suta bocsánatkérését is elrontotta az MSZP

Nagy a kapkodás a pártban, kitört a pánik.

Nagyot hibázott az MSZP propagandaoldala, a Hírklikk.hu, ugyanis az oldalon egy ideig elérhető volt Korózs Lajos álmentős videója miatt kiadott közlemény munkapéldánya – vette észre a Vasárnap.hu. Mindez arra utal, hogy az egyre cifrább ügyben elkezdett pánikolni a párt – írja a Magyar Nemzet.

Amennyiben az ápolást végző nő valóban nem az, akinek állította magát, és ezzel félrevezette a nyilvánosságot, úgy azzal kárt okozott a hazai közéletnek, és az MSZP-nek (itt Lajostól néhány személyes mondat is belefér, mit tett képviselőként az elmúlt években) ebben az esetben vállalnia kell a felelősséget – olvasható a Hírklikken. Az írással egyben be is bizonyosodott, hogy a pártközpontból kapja a szerkesztetlen anyagokat az internetes újság.

Az utóbbi napokban döbbenetes bakiparádét produkál az MSZP, ami egyedül csak azért nem vicces, mert emberek állítólagos halálából akartak politikai hasznot húzni. Végül Korózs saját magát méltató szövegrésze nem került bele a közleménybe, a párt bocsánatot csak az Országos Mentőszolgálattól kért.

Mint ismert, a magát mentőtisztnek, mentőápolónak kiadó nő történetéről Korózs Lajos készített egy szabályos propagandafilmet szomorkás zenei aláfestéssel, a videó végén pedig színesről fekete-fehérre váltottak a képsorok, és az MSZP-s Korózs egy égő mécsest helyezett el valahol.

Németh Athina korábban a Kossuth-díjas magyar filmrendező, Herskó János lányának adta ki magát.

Az MSZP videója miatt azóta büntetőfeljelentést tett az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Ma kiderült: a propagandavideót Ujhelyi István MSZP-s európai parlamenti képviselő asszisztense, Szalay Tamás Lajos készítette.