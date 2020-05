Második napja 10 ezer alatt az új fertőzöttek száma Oroszországban

Oroszországban egy nap alatt 9709-cel 281 ezer 752-re nőtt az igazolt koronavírus-fertőzések száma a vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint; az új esetek száma immár második napja maradt alatta a tízezernek.

Ez 3,6 százalékos növekmény jelent az előző napi 3,5 százalékkal szemben. A kimutatott aktív esetek száma 211 ezer 748. A halálozások száma 94-gyel 2631-re, a gyógyulásoké pedig 4207-tel 67 ezer 373-ra nőtt.

A járvány kezdete óta az országban több mint 6,9 millió tesztet végeztek el. Covid-19-fertőzés gyanújával 262 666 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője a Rosszija 1 tévécsatornának nyilatkozva azt mondta, hogy a járvány terjedését sikerült megállítani és a helyzet stabilizálódott az egész országban.

Popova szerint van rá remény, hogy a népszerű orosz nyaralóhelyeket a szabadságolások szezonjára ismét megnyithatják a turisták előtt. A tisztségviselő ugyanakkor felhívta a nyaralni vágyók figyelmét arra, hogy a nyári időszakban is be kell majd tartani az elővigyázatossági szabályokat.

A héten az Oroszországi Turisztikai Szövetség és az Oroszországi Szállodai Egyesület azzal a kéréssel fordult a gazdaságfejlesztési minisztériumhoz, hogy június 1-től engedélyezze az turistautakat egyes dél-oroszországi régiókba, július 1-től pedig egyes külföldi területekre is.

Az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krím félszigeten szombaton feloldották a kijárási korlátozásokat. Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes szintén a Rosszija 1-nek nyilatkozva ismételten valótlannak nevezte azokat a brit és amerikai cikkekben megjelent állításokat, amelyek szerint Oroszország manipulálja a halálozási adatokat és a valósnál alacsonyabb számokat közöl. Golikova rámutatott, hogy anyagi értelemben a kórházak éppen ennek az ellenkezőjében lennének érdekeltek, mert a kötelező egészségügyi biztosítás a Covid-19-re többet fizet, mint más betegségek estében.

Az orosz kormány vasárnap engedélyezte a külföldi sportolók és edzők visszatérését az országba. Az érintetteknek a belépést követően két hétre karanténba kell vonulniuk. Az orosz labdarúgó bajnokság június 21-én indul újra.

A nyár végére ígérte egy, a Covid-19 elleni vakcina bejegyzését Alekszandr Gincburg, a Nyikolaj Gamaleja nevét viselő Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet igazgatója a Rosszija 1 egy szombat esti adásában. A központ jelenleg a preklinikai kísérleteknél tart.

Csütörtökön Rinat Makszjutov, a novoszibirszki Vektor állami kutatóközpont vezérigazgatója azt mondta, hogy intézete júniusban fejezi be a prototípusok preklinikai tesztelését, szeptemberben pedig be is kívánja jegyeztetni a vakcináját.