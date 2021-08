Marad, akit hátrahagynak a nyugatiak az apokaliptikus képet mutató Kabulban (videó)

Készültségben vannak az amerikai katonák Kabulban, az afgán fővárosban. A külföldi csapatok újabb támadásokra számítanak, miután az Iszlám Állam terrorszervezet helyi csoportjának tagjai több támadást hajtottak végre a repülőtér környékén csütörtök éjszaka. Az evakuációs műveletek azonban a végükhöz közelednek, már több kormány bejelentette, hogy az utolsó járatok landolására készülnek – írja a Magyar Nemzet.

Kabulban továbbra is hatalmas káosz tombol, az emberek kétségbeesetten igyekeznek mindent megtenni, hogy valamelyik utolsó katonai gépre feljussanak, az idő azonban fogy. Egy, a kabuli repülőtéren állomásozó nyugati biztonsági tisztségviselő a Reuters hírügynökségnek pénteken azt mondta, hogy a civilek Kabulból való kimenekítését felgyorsították a repülőtérnél előző nap történt merényleteket követően.

– magyarázta egy Kabulban élő férfi a The Guardian brit napilapnak.

„Nincs senki sem biztonságban, az iskolák nem működnek, az egész kormányzati rendszer összeomlott” – tette hozzá a férfi, aki arról is beszélt, azok az afgánok, akik korábban a külföldi csapatokkal dolgoztak együtt, az utolsó perceiket számolják. Elmondása szerint Kabulban hatalmas káosz tombol, noha az utcák már korántsem úgy néznek ki, mint a tálib hatalomátvétel előtt: „nem látni nőket sétálni az utcán, nem lehet látni farmert viselő férfiakat sem”.

Video : Right now the situation at the #KabulAiport.

After two deadly explosion yesterday. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/tc6bJekAkQ

— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) August 27, 2021