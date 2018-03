Letartóztattak két görög katonát, állítólag áttévedtek a török határon

Elrendelte egy török bíróság a letartóztatását annak a korábban őrizetbe vett két görög katonának, akik csütörtök éjszaka állításuk szerint áttévedtek a határon az északnyugat-törökországi Edirnénél - jelentette pénteken az Anadolu török állami hírügynökség.

Az ügyészség „kémkedés kísérletére” és „tiltott katonai övezet megsértésére” hivatkozva kérte a görög katonák előzetes letartóztatását.

A gyanúsítottak – egy hadnagy és egy őrmester – elmondásuk alapján a határ menti görög Kasztaniész falu külterületén teljesítettek járőrszolgálatot, amikor az erős havazás következtében eltévedtek és áttértek a határ túloldalára. A török katonák elfogták a két „határsértőt” és átadták őket az edirnei csendőrségnek. A török hatóságok az érintettek puskáit és telefonjait is lefoglalták.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az NTV török hírtelevízió pénteken arról számolt be, hogy a két ország külügyminisztériumai felvették a kapcsolatot a görög katonák kiadatása érdekében, és a vezérkari főnökök is telefonon egyeztettek egymással. Az elfogott két katona jó egészségi állapotban van és parancsnokaikkal is beszélhettek – értesült az NTV.

A két NATO-tagállam kapcsolatait máig több, évtizedes múltra visszatekintő nézeteltérés terheli. Kiemelkedik közülük a kettéosztott Ciprus, valamint a vitatott hovatartozású, ugyanakkor lakatlan égei-tengeri szigetek ügye.

Ankara és Athén viszonya a 2016. július 15-ei török puccskísérlet óta különösen feszült. A görög igazságszolgáltatás 2017 elején megtagadta a kiadatását azoknak a török katonáknak, akik a puccskísérlet kudarcát követően menekültek helikopterrel Görögországba.