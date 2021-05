Látványos belépőre készül Karácsony Gergely

Karácsony egyik legfőbb kampányüzenete az önkormányzatok helyzete lesz, ezen belül is kihangsúlyozva az „erős kormány az ellenzéki fővárossal szemben” szlogent.

A döntés megszületett, Karácsony Gergely indul a miniszterelnök-jelölti előválasztáson – erősítették meg egybehangzóan a Magyar Nemzet baloldali forrásai, akik ugyanakkor cáfolták azt a sajtóértesülést, hogy a főpolgármester ezt most vasárnap jelentené be. Szavaikból az derült ki, hogy az Európa-nap önmagában is fontos, tematizáló nap, ezért Karácsony várhatóan a következő hétvégén közli majd hivatalosan is az indulását. Ennek módjáról a lap forrásai annyit árultak el, hogy az újszerű, nem mozzanathoz köthető, várhatóan az egész napot kitöltő esemény lesz majd. A Magyar Nemzet megtudta azt is: Karácsony egyik legfőbb kampányüzenete az önkormányzatok helyzete lesz, ezen belül is kihangsúlyozva az „erős kormány az ellenzéki fővárossal szemben” szlogent. Témái között szerepelnek még várhatóan a szociálisan igazságosság kérdése, a zöldügyek és a munkavállalók helyzete is. A baloldali források továbbra is kiálltak amellett, hogy Karácsony Gergely simán megnyeri az előválasztást, Dobrev Klára múlt heti bejelentkezése szerintük ugyanis csak a DK törzsközönségét tudta megszólítani, az összes baloldali szavazót semmiképpen.

Mindeközben a kormánypártisággal aligha vádolható Népszava erősítette meg a lap minapi cikkét, amelyben arról írtak, hogy a baloldali előválasztás nem a választók akaratáról, sokkal inkább a pártok közötti háttéralkukról szól. A baloldali összefogás szereplő ugyanis sorra jelentik be, hogy az egyes választókörzetekben nem állítanak riválist olyan jelölttel szemben, aki szerintük a legesélyesebb, azaz a korábbi ígéretekkel szemben nem a választók döntenek erről. A Népszava forrásai elismerték: a mindenki által kívánt végeredmény egy olyan hatpárti koalíció létrejötte lenne, amelyben minden szereplőnek lenne saját parlamenti frakciója (minimum öt fő – szerk.) és viszonylag kiegyensúlyozottak a belső erőviszonyok.

„A frakcióalakítás mindenki számára alap. Én azt gondolom, hogy az LMP és a Párbeszéd is nyerhet legalább három-három olyan egyéni választókerületet az előválasztásokon, amelyek jó eséllyel parlamenti mandátumot is hozhatnak majd. Ezt pedig nem lesz nehéz kiegészíteni még ugyanennyi biztos befutó hellyel a közös listánkon” – mondta a lapnak egy pártvezető. Mint a Népszava írta, „abban minden forrásunk egyetértett, hogy a közös lista egyfajta »kompenzációs listaként« is funkcionál majd ebből a szempontból, valamint ide kerülnek a pártok azon vezetői, ismert politikusai, akik végül nem mérettetik meg magukat az előválasztásokon”.

Mindez igazolni látszik, hogy az egész baloldali összefogás egy előre kidogozott forgatókönyv szerint zajlik, aminek szerzője Gyurcsány Ferenc. „Tíz évem van abban, hogy miközben nemcsak a mai kormányoldal, de a mai ellenzéki oldal egy része is – mondjuk úgy – fenntartásokkal figyeli mindazt, amit csinálok, most ott tartunk, hogy közös lista, közös egyéni jelöltek, közös miniszterelnök-jelölt lesz. Itt tartunk tíz év után. Az vagyok, aki ezt csinálja” – mondta a DK elnöke a Telexnek adott interjújában decemberben. Mint fogalmazott, „a közös miniszterelnök-jelölt lesz az ellenzék vezetője. Nem kétséges. Lassan megtaláljuk ezt a személyt, és mögötte egységes lesz a tábor. Hogy addig melyikünk, milyen módon segíti ezt a folyamatot, az nyilván minden pártelnök vagy politikai szereplő esetében különbözik. Ahol most maga ül a nappalimban, ott sokan megfordulnak mostanában. Én pedig reggeltől estig csak ülök itt, és beszélgetek. Semmi mást nem csinálok, ülök és beszélgetek.”