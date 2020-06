Gulyás Gergely: járványügyi készültség lép a rendkívüli jogrend helyébe (élő)

A járvány elleni védekezés sikeresebb, a rendkívüli jogrend pedig rövidebb volt Magyarországon, mint Európa számos országában – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos heti sajtótájékoztatóján.

Cikkünket frissítjük!

Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyarországon a védekezés sikeresebb volt, mint Nyugat-Európa legtöbb országában.

A rendkívüli jogrend rövidebb volt, mint Európa számos országában

– hangsúlyozta a miniszter.

Ez a jogrend tette lehetővé a gyors és hatékony intézkedéseket. Kilencvennyolc nap után köszönetet mondunk mindenkinek, aki részt vett a védekezésben. Ebben egyedül az ellenzékre nem lehetett számítani. Nemtelen támadások, az ország külföldön való lejáratása és kamuvideók jellemezték a baloldalt – fejtette ki Gulyás Gergely a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

Háromhavonta felül fogják vizsgálni a járványügyi készültség intézkedéseit, ami felváltja a veszélyhelyzetet.

A maszkhasználat tekintetében nincsen könnyítés

– jegyezte meg a miniszter.

Gulyás Gergely arról is tájékoztatott, a veszélyhelyzet elmúltával a kormány a 65 év felettiek vásárlási idősávját is eltörölte. A miniszter jelezte, augusztus 15-ig a zenés-táncos eseményekre továbbra is vonatkozik az ötszáz fős korlátozás, de ezt is felül fogják vizsgálni bizonyos időközönként.

Kijelentette: a határon való átlépést az EU-s országok között a lehető leghamarabb lehetővé kell tenni, hiszen a tagországok esetében indokolt a határok felszabadítása, a szabad átjárás biztosítása.

A menekültügyi kérelmek elbírálására a szomszédos országok nagykövetségein van lehetőség, az elmúlt hónapokban a migráció megállt, a májusi adatok azonban ismét aggasztóak. Gulyás Gergely reméli, a határok megnyitása nem jár majd a migráció növekedésével.

A gazdasági helyzetről is tárgyalt a kormány: komoly hatásokkal járt a járványidőszak, a gazdasági növekedés előrejelzései eltérőek, a kormány hivatalos várakozása a recesszió mértékét illetően a pénzügyminisztérium jelzése alapján -3 százalék.

Az eddigi intézkedéseket a kormány megtárgyalta, a legutóbbi összesítés alapján 1,2 millió munkavállaló munkahelyének megőrzéséhez tudott hozzájárulni a kormány.

Gulyás Gergely megemlékezett a tegnap elhunyt két vízilabda-legendáról, Kárpáti Györgyről és Benedek Tiborról is.

Újságírói kérdésre a miniszter elmondta, a főváros korábbi vezetősége jó anyagi állapotban adta át a kasszát Karácsony Gergelyéknek, most is 180 milliárd forint van állampapírban tartalékban, és a kormány továbbra is biztosítja a 6+1 milliárd forintot a Lánchíd felújítására, amit haladéktalanul el kell kezdeni.

Újabb kérdésként merült fel, hogy mekkora összeget szán a kormány az augusztus 20-i tűzijátékra, illetve ki dönti el, hogy indíthatók-e rakéták a Lánchídról. Gulyás Gergely közölte, egyik kérdésről sem született még döntés, a rakéták kilövésének kérdésében pedig ő maga nem kompetens.

A kata-adózás módosításának lehetőségéről Gulyás Gergely azt mondta, egyetért azzal, hogy annak szerkezetét érdemes lenne áttekinteni, azonban a kormány számára jelenleg a gazdasági stabilitás a legfontosabb, ezért egyelőre nem történt módosítás.

A kormány a miniszter tájékoztatása szerint július 20-ától mehet szabadságra, előtte semmiképpen sem, az augusztus 14-től kezdődő héten azonban az állami ünnep és az azzal járó kötelezettségek miatt szinte minden kormánytag dolgozni fog.

A fővárosnál rendelkezésre álló összegből többször is fel lehetne újítani a Lánchidat, az augusztus 20-ai ünnepségek pedig a belföldi turizmus élénkítését szolgálják, és nem csak Budapesten, de a megyei jogú városokban is rendeznek majd programokat – közölte a miniszter a Magyar Nemzet kérdésére, amely szerint a baloldal minden fórumon, sőt utcai kampánnyal támadja az augusztus 20-i állami ünnepség megrendezését. Karácsony Gergely főpolgármester az ünnepség és a rendezvények állami támogatását a fővárosi fenntartású, tulajdonú Lánchíd felújítására fordítaná.

A napilap további kérdése volt, hogy hol tart a gyöngyöspatai, több milliós, oktatási szegregációs kártérítés gyakorlattá válását megelőző törvényjavaslat tárgyalása. Gulyás Gergely elmondta, a javaslatot tárgyalja a kormány, de személyi jogsértés esetén és hasonló esetekben oktatásban lehet a kártérítést megállapítani, hiszen más eljárás csak rontana a helyzeten. Megjegyezte: ebben a történetben mindenki vesztes.

A Magyar Nemzet utolsó kérdése az volt, hogy hogyan tud a kárpátaljai nemzetrészen segíteni a magyar kormány. A miniszter elmondta, az elmúlt években a kormány a vállalkozókat arra biztatta, a határon túli területeken fektessenek be. 25 milliárd forinttal fogja támogatni a határon túli beruházásokat megvalósító vállalkozásokat a kormány, hiszen nem csupán arról van szó, hogy felelősséget kell vállalnunk a határon túli magyarokért, a gazdaság területén is jelentős profitot hozhat a döntés.

A Szeviép-üggyel összefüggésben menesztett bírósági vezetővel kapcsolatban elmondta, az ügyészség pillanatnyilag nem lát okot feljelentésre az üggyel kapcsolatban.

A Pesti úti idősotthonban történtekkel kapcsolatban a bíróság fog dönteni a felelősség megállapításáról – mondta Gulyás Gergely.

Megkérdezték, mi a véleménye a miniszternek arról, hogy „téglajegyet” lehetne vásárolni a Lánchíd felújítására. A miniszter megjegyezte, ha Tarlós István lenne a főpolgármester, már folynának a munkálatok, egy éven belül kész is lenne a híd, azonban sokatmondó, hogy jelenleg semmit nem lehet tudni a felújításról.

Gulyás Gergely egy másik kérdésre válaszolva elmondta, inkorrektnek tartja, hogy sokan Müller Cecília ellen politikai támadásokat indítottak, de a „kaspós mémeket” viccesnek találta.

Az Európai Bíróság civil szervezetekkel kapcsolatos ítéletét is tiszteletben tartjuk, mint minden ítéletüket, de a döntés nagyon friss, át kell tanulmányozni – mondta Gulyás Gergely, aki a következő Kormányinfóra ígért pontos választ ezzel kapcsolatban.

Gulyás Gergely úgy véli, azért indult plakátkampány a nemzeti konzultáció népszerűsítésére, hogy minél többen vegyenek részt abban. A nyugdíjasoknak szóló, 3 havonta megjelenő újságot jó kezdeményezésnek tartja.

A kormány a jövő évi költségvetésben 50 milliárdot szán a kukaholding által az állampolgároktól beszedett díjak feletti kiadásaira. Gulyás Gergely elmondta, 50-60 milliárddal kell hozzájárulnia a kormánynak a kukaholding díjaihoz azért, hogy a rezsidíjak ne növekedjenek.

Gulyás Gergely a színművészeti egyetem átalakítására vonatkozó kérdésre elmondta: eddig volt befolyása az államnak az egyetem működésére, mostantól azonban kuratórium dönthet, vagyis az állam beleszólása megszűnik. Nehezen képzelhető el, hogy a kuratórium tagjai között kormánytag szerepeljen, pláne, mivel a legtöbben jogászok, vagyis nem kompetensek a művészeti egyetemek tevékenységével kapcsolatban.

Jó időben jó célt szolgált a Kisfaludy 2030 pályázat, amely szállodák megújítását szolgálja, szobánként egymillió forint támogatással – jelezte a politikus.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón 2020. május 28-án