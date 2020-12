Operatív Törzs: 26-án érkezik az első adag Pfizer-vakcina (videó)

Karácsony előtti utolsó tájékoztatóját tartja az Operatív Törzs a hazai járványhelyzetről.

Enyhén csökkenő tendencia

Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta, hogy az új fertőzöttek száma napok óta stagnál, enyhén csökkenő tendenciát mutat.

7000 alatt a kórházban lévők száma

Müller Cecília szólt arról is, hogy bizakodásra ad okot, hogy a halálozások száma is csökkent. Bizonyos országokban azonban elkezdett emelkedni a fertőzöttek száma. 7000 alá csökkent a kórházban ápoltak száma is. 465-en vannak lélegeztetőgépen.

Több oltószoba lesz az országban

29 és 100 év közötti volt a tegnapi áldozatok életkora. Az ünnepek alatt továbbra is készülnek a vakcina fogadására, mivel ez a legfontosabb most – mondta Müller Cecília. Készül a 25 fogadóhely is – tette hozzá. Több oltószoba lesz az országban.

Az egészségügyi dolgozókat oltják be először

December 26-án érkezik az első adag Pfizer-vakcina. Mintegy 10 ezer vakcinát kap az ország, hasonlóan a többi uniós tagállamhoz. Az egészségügyi dolgozókat oltják be először – mondta Müller Cecília.

Ez fog történni az oltópontokon

Megérkezett a vakcina leirata is – mondta Müller Ceclia. Az oltóhelyeken teljes körű felvilágosítás lesz – tette hozzá. Ki kell tölteni egy kérdőívet is, és egy beleegyező nyilatkozatot is tenni kell. Az egész folyamat 30 percet vehet igénybe, mivel megfigyelés alá veszik a pácienseket az oltás után.

Ilyen hatást válthat ki az oltás

Helyi reakciók fordulhatnak elő az oltás kapcsán, így a beadás helyén duzzanat, bőrpír keletkezhet. Nagyon ritkán lehet nyirokcsomó duzzanat, vagy esetleg hőemelkedés – mondta Müller Cecília. Az oltakozás után erőteljes fizikai munkát ne végezzünk. December 27-én a Dél-pesti Centrumkórház várja az egészségügyi dolgozókat.

Itt megtekinthetik a teljes sajtótájékoztatót:

Újabb adagok érkezhetnek

Folyamatos lesz a beszállítás az országba a cég tájékoztatása szerint. Müller Cecília közölte, hogy a 25 oltóponton várhatóan nagyobb mennyiség lesz majd. Mindenki éljen a védőoltás lehetőségével. Magyarországon nagyfokú bizalom van a védőoltásokkal kapcsolatban.

Online jelentkezhetnek a köznevelési dolgozók az ingyen tesztelésre

Müller Cecília elmondta, hogy a köznevelési dolgozók számára indult egy online jelentkezési forma a tesztelésre. Ingyenes tesztelésre lehet jelentkezni, 99 mintavételi ponton lehet majd tesztelni. Január 2-án, 3-án lehet majd élni az ingyen teszteléssel – mondta az országos tisztifőorvos.

A legfontosabb a biztonság

Müller Cecília elmondta, mindent megtettek annak érdekében, hogy biztonságban tudjuk eltölteni az ünnepet. Picit más lesz, mint máskor – tette hozzá. Nagyon nagy tiszteletet érdemelnek azok, akik az ünnepek idején is helyt állnak – mondta az országos tisztifőorvos.

Ennyien szegték meg a szabályokat

276-an szegték meg a maszkviselési szabályokat az elmúlt 24 órában – mondta Kiss Róbert. A rendőr alezredes közölte, hogy a kijárási tilalmat 381-en szegték meg.

Közel négyezer új karantén

155-en szegték meg a tranzitálási szabályokat, míg 3719 hatósági házi karantént rendeltek el.

Ebben az esetben mindenképpen kell kontroll

Akinél súlyosan zajlott a koronavírus, azoknak mindenképpen kell kontrollra menniük – mondta kérdésre Müller Cecília. Ha magunkat rosszul érezzük, akkor a háziorvost kell hívni. Ügyeleti időszakban ugyanez az eljárásrend, és akkor nem a háziorvost kell hívni, hanem a háziorvosi ügyeletet. Ha nagyon rosszul érezzük magunkat, akkor a mentőket kell hívni – mondta kérdésre az országos tisztifőorvos.

Gyülekezni szenteste is tilos

Szenteste az utcán lehet tartózkodni, de a csoportosulás és gyülekezés az tilos – mondta kérdésre Kiss Róbert.

Ilyen esetek is elképzelhetőek

Természetesen elképzelhető, hogy valaki az első védőoltást követően megfertőződik koronavírussal. A második védőoltás erősíti fel a teljes védelem kialakulását – mondta kérdésre Müller Cecília. A második oltást követő hetedik napra alakul ki a teljes védettség. Mindent meg kell tenni a fertőzés elkerülésére a második oltás előtt.