Operatív Törzs: a második hullám felszálló ágában vagyunk (videó)

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs pénteki tájékoztatóján közölte:

Az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa beszámolt róla, hogy a tegnapi Szuperkupa-döntőn a rendőrség elvégezte a feladatát, és ott megfelelő járványvédelmi intézkedések voltak hatályban.

Hangsúlyozta, ezt mindenkinél elvégezték, és senkinél nem mutattak ki magasabb hőmérsékletet.

Müller Cecília országos tiszti főorvos hangsúlyozta:

a betegség súlyos lefolyása most is az idős korosztályt érinti, noha az újonnan felfedezett betegek a fiatal korosztályból kerülnek ki.

Elmondta, hogy a mai napig 668 ezer 553 PCR-teszt készült el, ezek száma fokozatosan emelkedik. Arról is szólt, hogy minden gyanús esetben el kell végezni a laboratóriumi vizsgálatot, és minden további olyan esetben is, ahol azt a járványügyi hatóság előírja. De nem mindenkinél kell azt elvégezni a PCR-tesztet. Aki úgy gondolja, hogy nála a betegség tünetei fennállnak, ebben az esetben egyértelmű az eljárásrend: szólni kell a háziorvosnak, majd az ő javaslatára az Országos Mentőszolgálat mintavevő egységei segítségével a beteg otthonában leveszik a mintát. Sok tévhit kering a teszteléssel kapcsolatban, de az eljárásrend pontosan szabályozza, hogy mikor és kinél szükséges ezt a vizsgálatot feltétlenül elvégezni. Tartjuk magunkat ahhoz a rendhez, amit a WHO megszabott – hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy bár változik a járvány kezelése a második hullám során, azonban az alapvető feltételek, az alapvető járványügyi szabályok ugyanazok maradnak. Ismertette, jelenleg kórházban 577-en vannak, tehát ez a szám is növekszik.

Éppen ezért egy intézkedési tervet határoztak meg, felállították azon egészségügyi intézményeknek a listáját, amelyek a fertőzésgyanús személyeket ellátják.

Ezek jellemzően a megyei kórházak infektológiai osztályai. – Jelenleg 29 kórházat jelöltünk ki, akik három részletben lépnek be az ellátásba – mondta a tiszti főorvos.

Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, hogy a járvány második hullámának felszálló ágában vagyunk. Ismertette, hogy ma már egymást is figyelmeztetik az emberek a szabályok betartására, amit nagyon köszön mindenkinek. Beszámolt róla, hogy járványügyi készültség van, ilyenkor koncentrált intézkedésekre van szükség, és az egészségügyi dolgozóknak is köszönetet mondott a helytállásért. Müller Cecília ma a kézmosás szabályairól beszélt.

Hangsúlyozta, hogy

csak engedélyszámmal rendelkező kézfertőtlenítő szert használjunk, kézmosáskor pedig legyünk alaposak.

Az ujjbegyet és a hüvelykujjat is meg kell tisztítani. Ismét leszögezte, hogy alig-alig van költségtérítéses PCR-teszt, a közel 670 ezer vizsgálat zöme ingyenes volt.

Müller Cecília tudatta, összesen 29, Budapesten 10, vidéken 19 intézmény van kijelölve a koronavírusos betegek ellátására, ezek meghatározott terv szerint lépnek be az ellátásba. A kontaktnak minősülő gyermeknek, akinek az osztálytársa volt pozitív, otthon kell kivárnia a tíz napot, ám a szülei nem minősülnek kontaktnak, amennyiben a gyermek tünetmentes.

Beszélt arról is, hogy most is, mint a kezdetek óta, a WHO iránymutatásai alapján járnak el.

– A pozitív esetek számának emelkedésével a kórházban ápoltak száma is növekszik, és 4-5 héten belül az elhunytak számának emelkedésére is készülni kell

– közölte.

Müller Cecília azon kérdésre, hogy a külföldről hazatérő személyekre is vonatkozik-e a tíz nap hatósági házi karantén, és hogy abból két negatív PCR-teszt esetén sem lehet szabadulni, kifejtette: elkülönítették a két eljárást egymástól, hiszen ennek járványügyi szakmai alapja van.

Aki egy pozitív vagy beteg személy környezetében tartózkodik, szoros kontaktszemélynek minősül, esetében nagyobb a kockázata annak, hogy elkapja a megbetegedést.

Ezért őt olyan járványügyi megfigyelés alá kell helyezni, ami a betegség lappangási időszakára szól, és esetleg ez idő alatt megjelenhetnek nála a tünetek. Ebben az esetben az a legbiztosabb, ha nem érintkezik másokkal, így nem tudja majd átadni a betegséget – magyarázta a tiszti főorvos.

Hozzátette: a külföldről hazánkba érkező személy csak potenciálisan lehet fertőzött, hiszen nem tudjuk, hogy érintkezett-e pozitív beteg személlyel. Ezért szükséges ezen személyeknél a járványügyi megfigyelés, de adott a lehetőség, hogy az egyén két negatív PCR-teszt bemutatásával mentesüljön a karanténkötelezettség alól.

Borítókép: Müller Cecília országos tisztifőorvos (k) beszél a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján 2020. június 17-én