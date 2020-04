Operatív Törzs: kerüljük az olyan helyzeteket, ahol átadhatjuk a vírust! (videó)

Nagyjából egyenletesen oszlik el a megbetegedettek aránya az országban.

A laboratóriumi vizsgálattal igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában 623-ra emelkedett hazánkban és elhunyt újabb öt idős, nyolcvan év feletti krónikus beteg, ezáltal 26-ra nőtt az áldozatok száma – számolt be az országos tisztifőorvos az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján – írja a Magyar Nemzet.

Müller Cecília elmondta, jó hír, hogy a gyógyultak száma 43 főre emelkedett.

A minták laboratóriumi vizsgálata gőzerővel folyik, a nap 24 órájában végzik ezeket.

Noha napról napra nő az igazolt fertőzöttek száma, még mindig a csoportos megbetegedések időszakában vagyunk és nagyjából egyenletesen oszlik el a megbetegedettek aránya az országban, minden megyében van fertőzött – hangsúlyozta a tisztifőorvos.

Továbbra is fontos, hogy

kerüljük azokat a helyzeteket, amikor a vírus átadása megtörténhet és változatlanul vigyázzunk a sérülékeny csoportokra: ez az az a fegyver, amit be tudunk vetni, hogy lassítsuk a járvány terjedését

– emlékeztetett. Ezzel bár némiképp tovább tart a járvány, ám nem ró túl nagy terhet az egészségügyi rendszerre – tette hozzá.

Müller Cecília, leszögezte: a lakosság fegyelmezett magatartása rengeteget számít.

Az országos tisztifőorvos rámutatott:

a kézszárító nem pusztítja el a vírust. A helyes módszer az alapos, szappanos, langyos vízzel való kézmosás. Ez lesodorja, nem elpusztítja a vírust.

A kéz szárazra törlése rendkívül fontos. Ha lehetséges egyszer használatos papír törlőt használjunk – fogalmazott.

Az UV lámpákkal kapcsolatban elmondta, hogy a bőrt nagyon igénybe veszi az ultraibolya lámpa, lehet ezeket használni tárgyak, felületek kezelésére, de a bőr vírus mentesítésére semmiképp nem ajánlott. Nagyon kiszárítja a bőrt, és irritációt okozhat a sugárzás.

A hőszkennerek hatékonyságáról Müller Cecília úgy szólt, ezek az eszközök csak limitált közegben alkalmasak használatra, ha valaki akut megbetegedésben szenved, ha láza van.

Jelezte továbbá, hogy az egész testet alkoholos permettel beszórni felesleges. A szervezetbe bejutott vírusra ez nincs hatással, ráadásul irritációt is okoz.

Az új koronavírus elleni védőoltás óriási kívánsága az emberiségnek, hiszen világjárvány van, de ez még nem áll rendelkezésre. Számos kutatócsoport dolgozik a kifejlesztésén. Egyéb típusú, tüdőgyulladást okozó baktériumokkal, vírusokkal szemben vannak oltások, de ezek erre az új vírusra nem hatnak – hívta fel a figyelmet. Hozzátette:

antibiotikumok nem hatékonyak a megbetegedéssel szemben, de bizonyos esetekben alkalmazhatók annak érdekében, hogy a bakteriális ráfertőződést elkerüljük.

Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások elhalasztása semmilyen szempontból nem ajánlott. Ebben a védőnők segítenek. Hozzátette, szigorúan időpontra kell érkezni hozzájuk és egyszerre csak egy édesanya legyen bent a gyermekével, így csökkentik a fertőzés kockázatát.

A kormányzat rengeteg új védőfelszerelést kapott, így ismételten tudnak a háziorvosoknak juttatni belőle, hiszen ők találkoznak a frontvonalban a betegekkel – jelentette ki Müller.

Müller Cecília megköszönte a háziorvosok szolgálatát. Csak együtt gondolkodva, közösen – epidemiológusok, járványügyi szakemberek, egészségügyi dolgozók, rendvédelmi szervek és kormánytisztviselők – tudjuk legyőzni a járványt – hangsúlyozta a tisztifőorvos.

Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt, hogy a kórházparancsnokok jelentései alapján a kórházak felkészültek a többletmunka ellátására. Az értesítési adatokat pontosították, a vezénylési terveket aktualizálták – emelte ki, hozzátéve: minden kórházi dolgozót, és egészségügyben tanuló felsőoktatási hallgatót vezényelni tudunk szükség esetén. Jelezte továbbá:

31 kórházba szállítanak ki védőeszközöket, emellett a rendőrök számára is nagy mennyiség érkezett szájmaszkokból, overálokból, kesztyűkből. Ma és holnap további szállítmány érkezik a Liszt Ferenc Repülőtérre

– tette hozzá.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta: továbbra is ellátják a hatósági házi karantén ellenőrzését, már több 82 ezerszer ellenőrizték és 564 esetben jelentettek ennek kapcsán szabálysértést. A kijárási korlátozás szabályait az idő előrehaladtával egyre többen szegik meg, a rendőrség így a lakosság türelmét kéri. Az elrendelt büntetőeljárások száma tovább emelkedett, 36 esetben tettek feljelentést rémhírterjesztés miatt.

Müller Cecília kérdésre válaszolva elmondta, aki meggyógyult a fertőzésből, arra is ugyanazok az óvintézkedések és korlátozások vonatkoznak, mint minden más állampolgárra.

A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva a tisztifőorvos elmondta:

ha jelentős mennyiségű ellenanyag termelődött a szervezetben a vírus ellen, az védettséget jelent, ám az, hogy ez milyen hosszan tart, még nem tudják, de folyamatosan kutatják.

A világjárvány egyértelműen halad előre, így nagy valószínűséggel nem lehet elkerülni a tömeges megbetegedéseket itthon sem – hívta fel a figyelmet.

Kiss Róbert rendőr alezredes azt mondta: az operatív törzs már számba vette azokat a létesítményeket, amelyek kijelölt kórházként szóba jöhetnek, ha a járvány tömegessé válik. – Egyelőre a tervezés fázisában vagyunk – jegyezte meg.

Müller Cecília kérdésre válaszolva beszélt arról is,hogy a kettes típusú cukorbetegség idősebb korban jellemző, itt már az életkor is növeli a kockázatot.

Kiss Róbert elmondta, hogy a nemzetközi teherforgalomban hazánkba érkezőknek szűrővizsgálaton kell részt venniük, és adott esetben karanténba kell kerülniük. De ha a vizsgálat alapján nem merül fel a fertőzés gyanúja, akkor az érintettek az árut leszállíthatják, és továbbiakban is részt vehetnek a fuvarozásban.

Beszámolt arról is, hogy a rendőrség egy friss kormányrendelet értelmében már saját hatáskörben teljesíti a karantén ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. –Ellenőrzéskor a legkisebb mértékű kontaktust is kerülni kell a rendőröknek. Távolról, az arc felismerésével azonosítjuk be a karanténban lévő személyeket. Mindenkit le fogunk ellenőrizni, a szúrópróbaszerű időpontokat már tervezzük – fogalmazott.

Müller Cecília a járványtérképpen kapcsolatban elmondta: a térképen a betegek lakhelye szerinti állapot szerepel.

A járvány halálos áldozatai között nincs ápoló, orvos vagy mentős – jelentette ki Müller Cecília.

Emlékeztetett, ha felmerül a betegség gyanúja, továbbra is telefonon kell értesíteni a háziorvost és ha valóban gyanúsnak minősítik a pácienst, akkor a háziorvos értesíti az Országos Mentőszolgálatot, az ő közreműködésükkel történik a mintavétel.

Minden olyan beavatkozás, amely sürgős, az életet veszélyezteti vagy egészségromlást eredményez, az nem elhalasztható

– hangsúlyozta Müller. Sok esetben a páciensek maguk mondják le a tervezett beavatkozásokat a klinikusok tapasztalatai alapján, ám a tisztifőorvos azt kérte: ezt ne tegyék, az orvos döntsön erről. Ugyanígy kéri, hogy aki rendszeresen szed gyógyszert, ne hagyja el, hanem ezzel kapcsolatban is egyeztessen a kezelőorvosával.

A tisztifőorvos szerint felesleges tesztelni az egész országot, ez olyan információ, amely nem lenne hatással a járvány terjedésének megakadályozására, ehelyett minden esetben a WHO ajánlásai alapján járnak el. Úgy vélte, hogy a bevezetett óvintézkedések és rendszabályok szolgálják a járvány terjedésének megakadályozását.

Jelezte ugyanakkor, hogy a gyanús esetekben és a kontaktkutatáskor mindig megtörténnek a szükséges laborvizsgálatok. Az egészségügyi világszervezet ajánlását követve minden esetben két vizsgálatot végeznek.

Müller Cecília rögzítette: a járvány ellenére még mindig alacsonyabb az év erre az időszakára eső halálozási arány, mint az elmúlt két évben.

Kitért továbbá arra is, hogy magyar betegek is kapnak klorokin, illetve hirdoxiklorokin hatóanyagú gyógyszert, ha az orvosuk úgy ítéli meg, hogy az szükséges.

– Az országban rendelkezésre áll az a fegyvertár, amit egy klinikus a gyógyításhoz be tud vetni – szögezte le.