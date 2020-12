Operatív Törzs: az iskolákban is egyre kevesebb a fertőzött (élő)

Sikeresen vizsgázott a védekezés során az oktatás – hangzott el az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján.

Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a tájékoztató elején arról beszélt, hogy 146 óvódában van részleges szünet. Az általános iskolák egy százalékában van digitális munkarend. Mindez az esetszámok csökkenését mutatja. Két nap múlva kezdődik a január 4-ig tartó téli szünet – emlékeztetett az államtitkár.

A közvetítést itt tudja megtekinteni:

Jól vizsgázott a köznevelési rendszer a járványhelyzetben

Maruzsa Zoltán elmondta, hogy az őszi időszakban 8935 döntés született és ebből 3688 döntés vonatkozott rendkívüli szünetre. Összességében több mint 10 942 helyen van feladatellátási hely, és ebből 37 százaléknyi helyen kellett intézkedni. Mindez azt mutatja, hogy sikeresen vizsgázott a védekezés során az oktatás. Maruzsa mindenkinek köszönetet mondott, hogy a köznevelés a járványhelyzet során is működőképes maradt.

Januárban az általános iskolák kinyitnak, míg a középiskolákban a mostani állapot szerint csak január 11-től lesz helyszíni oktatás. Az államtitkár elmondta, hogy továbbra is megkapják a tisztitószereket az iskolák. Továbbra is megmarad a hőmérés is – tette hozzá.

Ismét ingyen tesztelhetnek a tanárok

Az ingyenes tesztelés továbbra is rendelkezésre fog állni a határon túlról érkező tanulók esetében – mondta Maruzsa. Az országos célzott tanári tesztelésről azt mondta, hogy a várthoz képest kevesebb fertőzöttet találtak. Januárban is lesz tesztelés, még január 2-3-án lesz arra módja a tanároknak, hogy az OMSZ tesztelési pontjain ingyenesen teszteljenek – írja az Origo.

A szünetben is fontos a kontaktusok kerülése és a szabályok betartása – emelte ki Maruzsa Zoltán.

Fél évig még marad a járványügyi készültség

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője elmondta, hogy a kormány újabb fél évvel meghosszabbította a járványügyi készültséget. A tömegközlekedési eszközökön a járművezetőknek nem kötelező maszkot viselniük. 183 személlyel szemben intézkedtek a maszkviselés megszegése miatt szerdán a rendőrök.

Gál Kristóf közölte, hogy szerdán Marcaliban egy bisztróban egy vendég szeszesitalt fogyasztott, és az üzletet két napra bezárták. 303-an szegték meg a kijárási tilalmat az elmúlt 24 órában – tette hozzá.

December végén érkezhet meg Magyarországra a Pfizer oltóanyagából

Galgóczi Ágnes, az NNK osztályvezetője elmondta, hogy az utóbbi időben elhunytak 3 százalékának nem volt krónikus betegsége. Továbbra is fontos, hogy betartsuk a szabályokat. Amennyiben megkapja az engedélyt a Pfizer oltóanyaga, akkor abból december végén érkezhet Magyarországra.

Kevés egészségügyi dolgozó fertöződött meg

Az idősotthonokban továbbra is látogatási tilalom van, minden ezzel ellentétes hír nem igaz – mondta Galgóczi Ágnes. Kérdésre azt mondta, hogy az összes koronavírusos esetnek csak 2 százaléka esik egészségügyi dolgozóra.

Akik az őszi fertőzési időszakban estek át a koronavírus-járványon azoknak nem lesz szükséges beadatni egyelőre a védőoltást – mondta kérdésre válaszolva Galgóczi Ágnes.